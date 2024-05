LoL: Profi-Spieler startet Stream, damit Leute ihn nach MSI-Niederlage kritisieren können – „Ich habe es verdient“

Im Finale der diesjährigen MSI in League of Legends verlor BLG 3:0 gegen Gen.G. Das ist eine klare Niederlage und umso bitter, dass es eben im Finale passiert. Dafür erhielt BLG viel Hass. Anstatt sich davor zu verstecken, startete ein Profi einen Stream, um sich von der Community fertig machen zu lassen.

Was ist passiert? Bei der diesjährigen MSI traf das chinesische Team Bilibili Gaming (BLG) auf das koreanische Team Gen.G. Der Gewinner erhielt direkt einen Slot für die kommende Weltmeisterschaft in League of Legends. Bilibili Gaming verlor dabei bitter mit einem 3:0.

Daraufhin gab es von der Community eine Menge negativer Reaktionen, denn die Leistung des chinesischen Teams konnte die Zuschauer nicht überzeugen. Statt die negativen Kommentare aber zu ignorieren, startete der ADC Elk aber einen Stream, indem er von der Community gefordert hat, ihn für seine Leistung zu kritisieren. Der E-Sport von LoL ist härter, als man vielleicht denkt, Kritik kann einem oft zu nahe kommen: LoL: 22-Jähriger war Hoffnung für Europa – Doch er las Kommentare, bekam eine Panik-Attacke

Ich habe es verdient kritisiert zu werden

Zhao Elk Jia-Hao ist der aktuelle ADC von BLG, der seit 2022 für das Team spielt. Nach der Niederlage seines Teams startete der Spieler einen Stream, um sich dem ganzen Hass der Zuschauer zu stellen.

Ich habe den Stream heute gestartet, also könnt ihr mich direkt flamen, soviel ihr wollt. Chat-Moderatoren keine Notwendigkeit, Leute heute zu bannen. Da ich das Spiel verloren habe, habe ich es verdient, kritisiert zu werden. Elk über seinen Stream (Quelle: HupuEsports auf x.com

Er wollte, dass die Zuschauer des Streams ihn offen kritisieren, ob sachlich oder nicht. Wie DotEsports berichtet, lief der Stream ganz gut. Elk und sein Chat nahmen die Kritik mit Humor. Den Hass und die Beleidigungen ließ er im Stream zu.

Dies sorgte für eine positive Reaktion auf den sozialen Netzwerken, wie man unter einem Tweet von HupuEsports sieht:

@omero2582: Vergleicht das nun mit der Mentalität von NA, wo sie Kritik vermeiden, Ausreden erfinden und das absolute Minimum feiern wollen

@TsubasaCruz: Ich habe keine Kritik an Elk, er ist gut und schätze die tollen Spiele

@NotoriousFOP: Warum kann der Westen nicht so sein?

Die meisten User mögen den Ansatz, sich dem Hass und der Kritik zu stellen, anstatt sie öffentlich zu ignorieren.

Elk scheint für das Team sowieso eine öffentliche Rolle zu übernehmen, wie die Analystin Emily Rand auf x.com beschreibt. In einem Interview nach der Niederlage im Finale soll Elk alle schwierigen Fragen selbst beantwortet haben, um damit sein Team zu schützen.

