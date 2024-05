Entwickler von Helldivers 2 verrät: Ihr seid eigentlich der Bösewicht aus Star Wars, der seine Heimat verteidigen muss

In Helldivers 2 müssen wir die Über-Erde vor möglichen Gefahren aus dem Weltall verteidigen. Dazu greifen wir Käfer und Automatons an, die eine große Bedrohung für die Menschheit darstellen. Dass wir dabei nicht unbedingt auf der Seite der Guten stehen, dürfte einigen klar geworden sein. Der Creative Director des Shooters, Johan Pilestedt, löst nun das Rätsel über Gut und Böse auf.

Auf welcher Seite stehen wir? Pilestedt verriet, dass wir tatsächlich auf der Seite der Bösen stehen. Auf einer Konferenz hielt er einen Vortrag über den Shooter (via YouTube), bei dem er auf die Ursprünge des Titels genauer einging. Er zeigte unter anderem den ursprünglichen Pitch zu Helldivers 2.

Die Grundidee hinter dem Spiel sei die folgende:

Helldivers ist ein Action-Koop-Shooter, in der die Spieler in der Rolle der Bösen aus der Popkultur schlüpfen. Wie würde es euch als Statist eures Lieblingsactionfilms aus den 80er/90er-Jahren gehen? Würdet ihr in einem galaktischen Krieg überleben, wenn ihr keine „Plot Armor“ als Schutz habt?

Als Beispiel nennt Pilestedt die Sturmtruppen aus Star Wars. Spieler sollen sich wie die Bösewichte aus den Filmen fühlen, als sie versuchen, Han Solo vom Eindringen in den Todesstern zu stoppen. Ihr seid also in dieser Hinsicht die Besatzungstruppe des Imperiums.

Da bliebe die Frage, ob die Spieler es besser machen würden. Laut Pilestedt hätte die Parallele zum Todesstern auffallen müssen.

Die „Bösen“ aus Helldivers 2 könnt ihr im folgenden Trailer sehen:

Die Bösewichte in Helldivers 2 verteidigen die Über-Erde

In welcher Form sind wir in Helldivers 2 böse? Einige Spieler im reddit-Forum haben bereits vermutet, dass die Absichten der Elite-Truppen aus Helldivers 2 böse sein könnten. In Helldivers 2 bekämpfen wir zwar Käfer auf anderen Planeten, doch die haben allen Grund dazu, sich zu wehren (via GameLeap):

Die Menschheit fand heraus, dass die Käfer, auch Terminiden genannt, eine wertvolle Ressource nach dem Tod hinterlassen. Dementsprechend werden sie abgeschlachtet, damit der wertvolle Rohstoff gewonnen werden kann.

Die Automatons nutzen eine Künstliche Intelligenz, die für die Über-Erde interessant sein könnte. Sie soll zum Aufbau eines geeigneten Wahl- und Verfolgungssystems dienen.

Die Illuminierten aus Teil 1, die auch in Teil 2 auftauchen könnten, sind einfach eine Alien-Rasse, deren Technologie für die Über-Erde genutzt wurde. Allerdings wurde sie auf gewaltsame Art entrissen.

Die Über-Erde soll vor der Einführung der geleiteten Demokratie und der computergestützten Wahl politisch instabil gewesen sein. Durch eine Wahlsoftware spuckt der Computer nun automatisch aus, für welche Partei die Bürger ihre Stimme abgeben sollen.

Kritiker, die diesem Vorgehen Manipulation vorwerfen, zählen als Feinde von Recht und Ordnung. Andersdenkende sollen sofort gemeldet werden.

Somit sprechen direkt mehrere Faktoren dafür, dass es auf der Über-Erde nicht mit rechten Dingen zugeht und wir eigentlich die Bösen spielen. Doch nicht nur die Über-Erde ist eine böse Fraktion. Es gibt auch einzelne Spieler, die gerne über die Stränge schlagen: In Helldivers 2 gibt es einen bösen Spieler, der den Frieden und die Demokratie gefährdet