Steve Jobs machte Apple so erfolgreich, weil er auf einen simplen Rat seines Vaters hörte

Steve Jobs gilt als eine der wichtigsten Personen von Apple. Vor allem ein Tipp seines Vaters prägte jahrelang seine Arbeit.

Eltern können großen Einfluss auf ihre Kinder haben. Auch Paul Jobs, der Vater von Steve Jobs, hatte großen Einfluss auf seinen Sohn. Denn einen einfachen Rat nahm sich Steve Jobs zu Herzen und entwickelte damit viele Produkte der Firma. Er rettete mit seinen Ideen auch Apple vor der Insolvenz.

Ein Produkt muss von allen Seiten gut aussehen

Was war der Rat des Vaters? Vater Paul lehrte seinem Sohn damals, wie man einen Zaun um ihr Haus in Mountain View, Kalifornien, baut. Er sagte damals zu seinem Sohn Steve (via cnbc.com):

Du musst die Rückseite des Zauns, die niemand sehen wird, genauso gut aussehen lassen wie die Vorderseite des Zauns. Auch wenn es niemand sehen wird, wirst du es wissen, und das wird zeigen, dass du dich dafür einsetzt, etwas perfekt zu machen.

Und an diesen Qualitätsstandard hielt sich Steve Jobs eisern bei der Entwicklung seines eigenen Unternehmens.

So erklärte Walter Isaacson, Biograf von Steve Jobs, in einem Interview, dass Jobs immer darauf achtete, dass jedes Detail von höchster Qualität war. So sagt Isaacson: „Er bestand darauf, dass die Innenseiten der Mikrochips schön aussahen und dass jede Schraube eine teure Beschichtung hatte“.

Wie wichtig ihm die Worte seines Vaters waren, zeigt auch eine Anekdote über Jobs. So sagte Steve Jobs sagte einmal in Anlehnung an die Worte seines Vaters: „Wenn man als Schreiner eine schöne Kommode baut, wird man kein Stück Sperrholz auf der Rückseite verwenden, auch wenn sie zur Wand zeigt.“

