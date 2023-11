Die Rückkehr von Steve Jobs bewahrte Apple vor der Pleite, seine Idee nahm schon im 1. Monat 12 Millionen Dollar ein

Wenn wir nicht einen Weg fanden, unsere Botschaft über diese Geschäfte an die Kunden zu bringen, waren wir am Arsch.

Warum fiel die Wahl auf einen Online-Shop? Zum damaligen Zeitpunkt dominierten normale Computer den Markt. Der eigene Apple-Mac verkaufte sich schlecht und die Gewinnspanne war für Händler in den Geschäften sehr gering. Dies führte wiederum dazu, dass immer weniger Apple-Systeme bei den lokalen Händlern ausgestellt worden sind. Er identifizierte Geschäfte und Zwischenhändler, die nur an ihre Verkaufsprovision dachten, als großes finanzielles Problem.

Im Jahr 1996 war Apple auf Shopping-Tour und übernahm NeXT damals für 402 Millionen Dollar. Auf diese Weise kehrte Steve Jobs in beratender Tätigkeit zu Apple zurück. Bereits im Folgejahr wurde er zum vorübergehenden Geschäftsführer ernannt. Erst Anfang 2001 wurde das „vorübergehend“ aus seinem Titel als Geschäftsführer gestrichen.

Dieser Online-Shop war für Apple ein Erfolg auf ganzer Linie. Bereits in den ersten vier Wochen nach dem Start machte der Apple Online-Store einen Umsatz von 12 Millionen Dollar. Diese direkte Einnahmequelle rettete Apple vor dem drohenden Bankrott. Dadurch gestärkt begann Jobs erneuter Siegeszug. Ein Jahr später stand Apple dank des ersten iMac wieder in der Gewinnzone. Mit diesem Selbstvertrauen im Rücken wollte Steve Jobs auch erfolgreich in den Konsolenmarkt einsteigen, verärgerte damit aber Sony.

