47 Jahre alter Scheck über 116 $ von Steve Jobs wird für ein Vermögen versteigert, gilt als entscheidend für Apple

Alte Briefe und Dokumente von Steve Jobs erreichten bereits fünf- und sechsstellige Verkaufserlöse. Ein Brief des Apple-Gründers ging für 162.000 Euro an einen neuen Besitzer.

Es bot sich also einmal mehr die Gelegenheit, in die Anfänge von Steve Jobs einzutauchen und sich ein Stück Apple-Geschichte zu sichern.

Noch interessanter machte ihn aber die Tatsache, dass die beiden Apple-Gründer mit diesem Scheck scheinbar Komponenten bei der Firma „Ramlor Inc.“ eingekauft hatten. Man nimmt an, dass die erworbenen Leiterplatten zur Herstellung für ihren ersten Apple-1-Computer dienten. Es handelte sich dabei also um ein grundlegendes Ereignis in der Geschichte von Apple und legte somit den Grundstein für das von Jobs gegründete Unternehmen.

Was hat es mit dem Scheck auf sich? Datiert auf 1976, ausgestellt von Steve Jobs und unterzeichnet von Steve Wozniak persönlich hatte das begehrte Objekt schon so einen unschätzbaren Wert für Apple-Fans.

