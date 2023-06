Die Milliardenfirma Apple verbietet die Nutzung von ChatGPT, weil die KI wertvolle Geheimnisse verrät, die niemand wissen sollte

Er bellt 6-Jährige an und setzt sein Zimmer in Brand – Wer ist IShowSpeed?

KI in Firmen: Andere Firmen sehen das übrigens nicht so problematisch und setzten sogar stark darauf, dass KI von den eigenen Mitarbeitern genutzt wird. So erklärte ein Chef einer Milliardenfirma, dass er es mittlerweile zur Voraussetzung macht, dass seine Kollegen mit KI umgehen können.

Was sind die Probleme? Das Problem mit ChatGPT, Google Bard und LLM-Bots besteht darin, dass die in sie eingespeisten Daten oft dazu verwendet werden, die Bots weiter zu trainieren.

Denn neben Apple haben auch andere Firmen Bedenken, dass die KI sensible interne Informationen, die mit ihr geteilt werden, weitergeben könnte. Firmen wie Amazon und einer Reihe von Banken wie JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup oder Deutsche Bank haben ChatGPT mittlerweile auch auf ihrer Verbotsliste.

Insert

You are going to send email to