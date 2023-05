Ein Chef einer Milliarden-Firma zahlt monatlich 2.000 Euro, damit alle seine Kollegen ChatGPT im Job nutzen – Und spart damit viele Stunden Zeit

Ein CEO erzählt, dass er seinen Kollegen das teure Abo für den KI-Bot ChatGPT bezahlt. Und das zahlt sich aus, denn das verbessert die Arbeit.

Akash Nigam ist der Gründer der Firma „Genies“. Das ist mittlerweile ein riesiges Unternehmen, 1 Milliarde US-Dollar wert und verkauft Tools und andere Projekte an große Stars wie Justin Bieber und verdient damit viel Geld. Insgesamt hat Nigam 120 Angestellte.

In einem Gespräch mit Businessinsider erklärte er jetzt, dass er monatlich 2.400 US-Dollar (etwa 2.000 Euro) bezahlt, damit seine Mitarbeiter eine Pro-Lizenz des KI-Bots ChatGPT erhalten können.

Und das zahlt sich aus, meint er. Denn die meisten zeitaufwändigen und langweiligen Aufgaben würde einfach die KI übernehmen und die freie Zeit könne man besser investieren.

Nigel brachte Mitarbeitern bei, wie man KI effizient für die Arbeit nutzen kann

Im März 2023 begann Nigam damit, jedes Team – Forschung und Entwicklung, Technik, Produkt, Finanzen, Design und Buchhaltung – zu ermutigen, zu lernen, wie man den KI-Chatbot nutzt, um monotone Aufgaben zu automatisieren. Trotz der Investition ist Nigam davon überzeugt, dass die Integration von ChatGPT in die Arbeitsabläufe seiner Teams das Endergebnis des Unternehmens verbessern wird.

Mittlerweile wird die KI für verschiedene Aufgaben genutzt:

Das Forschungs- und Entwicklungsteam stellt der KI Fragen zu Mathematik und Programmierung.

Die KI erstellt Skripte für Präsentationen auf der Grundlage von Skizzen

Andere Mitarbeiter nutzen die KI, um interne Richtlinien zu verfassen und technische Fragen zu beantworten.

Auf diese Weise lasse sich jede Menge Zeit einsparen, die man für andere Aufgaben nutzen könne.

Nigam glaubt, dass der Bot seinem Unternehmen helfen könne, Kosten zu senken. Denn er muss weniger Leute einstellen. Doch genau davor, wovon sich Nigam so begeistert zeigt, haben viele Leute Angst: Denn sie befürchten, dass die KI so gut werden könnte, dass sie am Ende ohne Job dastehen, weil sie von KI ersetzt werden.

Wie geht es weiter? In Zukunft will Nigam KI auch in die Leistungsbewertung einfließen lassen: So sollen Mitarbeiter gute Noten bekommen, wenn sie Tools wie ChatGPT nutzen, um ihre Abteilungen “effektiv zu beschleunigen”. KI soll daher in seiner Firma weiterhin eine wichtige Rolle spielen.

Wie viel Potential im Chatbot steckt, hat jetzt auch ein Nutzer gezeigt. Denn dieser hat an einem Tag über 1.000 Euro dank KI verdient. Wie er das gemacht hat, könnt ihr auf MeinMMO nachlesen:

Nutzer sagt, er habe dank ChatGPT 1.200 Euro am Tag verdient – Wie hat er das gemacht?