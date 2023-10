Steve Jobs wollte die beste Spielkonsole der Welt liefern, kostete nur 49 $, verärgerte damit Sony

Letzten Endes wurden sich beide Parteien einig. Der Programmcode ging in den Besitz von Sony über. Damit fanden die Ambitionen von Steve Jobs ein jähes Ende. Gleichzeitig sank das öffentliche Interesse an der ersten PlayStation und damit auch die Nachfrage für Emulatoren. Mit der neuen Konsolengeneration in Form der PlayStation 2 am Horizont, war das Kapitel schließlich endgültig beendet.

Man strebte eine Lizenzierung an und wollte sich Sonys Zustimmung für die Weiterentwicklung einholen. Der PlayStation-Entwickler sah in diesem Moment seine starke Marktposition gefährdet. Dies hatte eine Unterlassungserklärung zur Folge.

Was konnte das Programm? Der „Virtual Game Station“-Emulator wurde auf einem iMac-G3-System installiert und ahmte auf diese Weise die Hardware der Sony PlayStation nach. So war es möglich, Konsolen-Titel auf dem Apple-Gerät zu spielen.

Für sein damaliges Vorhaben stand jedoch keine Neuentwicklung der beliebten Apple Mac-Serie an. Das erste iPhone war auch noch viele Jahre von seiner Produktion entfernt. Steve Jobs stellte stattdessen eine spezielle Software vor, die in Zusammenarbeit mit dem Entwickler Aaron Giles von Connectix den Konsolenmarkt aufmischen sollte.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Insert

You are going to send email to