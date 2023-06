„Apple hat endlich erkannt, dass sie ihr eigenes Dune haben“- Riesige Sci-Fi-Serie erhält schon bald eine Fortsetzung

Peaky Blinders: The King’s Ransom ist ein VR-Spiel zur beliebten Netflix-Serie. Im Trailer zeigen die Entwickler, was euch 2023 erwartet.

Das neue MMORPG Tarisland zeigt sich im Trailer, startet in die Closed Beta – So nehmt ihr teil

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Für die 2. Staffel der Serie kehren einige bekannte Gesichter zurück: So sind etwa Jared Harris, Lee Lou Llobell und Leah Harvey wieder dabei. Auch Lee Pace ist erneut am Start, den viele aus den Hobbit-Filmen als Thranduil oder als den Marvel-Antagonist Ronan kennen.

Das neue MMORPG Tarisland zeigt sich im Trailer, startet in die Closed Beta – So nehmt ihr teil

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Worum geht es in Foundation? Die Serie basiert auf einer Buchreihe von Isaac Asimov und spielt in der Zukunft.

Insert

You are going to send email to