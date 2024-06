Helldivers 2 zeigt euch im Game endlich die Informationen, die über Sieg oder Niederlage entscheiden können

Ein neues Update von Helldivers 2 veröffentlicht, dass gleich wieder viele Dinge auf einmal verbessern soll, dazu erhaltet ihr endlich die Informationen, die ihr braucht um eure Feinde zu besiegen.

Was ist das für ein Update? Das neue Update von Helldivers 2 wurde noch vor dem neuen Warbond „Viper Commandos“ veröffentlicht, der Warbond wurde aber nicht verschoben. Der neue Patch dürfte die Spieler freuen, weil diesmal fast nichts generft wurde und eigentlich alles, was bislang nicht so stark war, einen neuen Anstrich erhalten hat.

Auch ein neues Feature für die Weltkarte wird euch helfen, besser an den Generalbefehlen zu arbeiten.

Die neue Warbond „Viper Commandos“ könnt ihr hier im Trailer sehen:

Update der Karte erleichtert die Koordination

Was ist das für ein neues Feature? Die Weltkarte von Helldivers 2 hat ein neues Feature bekommen. Ihr seht jetzt auch im Spiel die Supply-Lines also die Verstärkungs-Linien zwischen den Planeten. Das ermöglicht euch, die Gegner von der Versorgung abzuschneiden und so leichter die Galaxie zu erobern.

Zuvor musste man sich die Supply-Lines auf externen Website ansehen. Ein Guide, wie ihr mit den gewonnenen Informationen am besten umgeht, findet ihr hier: Helldivers 2: Supply Lines Map – So stoppt ihr die feindliche Übernahme von Planeten.

Aber nicht nur im Hub auf dem Raumschiff, sondern auch an der Balance und an der Fairness wurde geschraubt. Die Planeten-Modifikatoren und Gefahren wie Feuertornados oder die Stachel-Pflanze wurden überarbeitet, um euch fairere Runden zu liefern.

Wen interessiert die Balance von gestern?

Was hat sich bei der Balance getan? In Helldivers 2 hat das neue Update quasi alles verändert. Es gab wenig Nerfs und dafür viele Buffs, gerade für Ausrüstung, Waffen und Stratagems, die zuvor eher schwach waren.

In einem ausführlichen Bericht auf Steam nahm sich der ehemalige CEO Johan Pilestedt Zeit und erklärte im Detail fast jede Änderung. Zum Ziel des Patches schreibt er: „Mit diesen Balance-Änderungen wollten wir einige der schwächeren Stratagems aufwerten, um sie praktikabler zu machen und mehr Abwechslung in die Ausrüstungen zu bringen.“

Waffen wie das AR-61 Tenderizer-, das PLAS-101 Purifier- oder das R-36 Eruptor-Gewehr wurden gebufft. Auch Waffen, die kleine Kaliber verschießen, machen nun etwas mehr Schaden an den Feinden.

Bei den Stratagems bekamen die Sentrys einen Buff, sie halten jetzt mehr aus. Außerdem bekam die „Machine Gun“-Sentry und die „Rocket“-Sentry einen Buff, um sie etwas mehr von der „Autocannon“-Sentry und der „Gatling“-Sentry abzuheben.

Wer es entspannter mag, darf sich ebenfalls freuen, die seltensten Proben gibt es jetzt auch schon ab Schwierigkeitsstufe 6. Heute wird auch noch die neue Warbond Viper Commandos veröffentlicht, die gleich einige neue Waffen, Ausrüstung und erstmals Skins für euch bereithält: Helldivers 2 bringt Rambo und veränderte Mechs im neuen Update, doch die Community schielt auf ein anderes Feature