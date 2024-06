Helldivers 2 bringt Rambo und getunte Mechs im neuen Update, doch die Community schielt auf ein anderes Feature

In Helldivers 2 wurde ein neuer Warbond angekündigt, der die Fans für deinen Einsatz im Dschungel ausrüsten soll. Trotz Tuning für Mechs und Skins wie bei Rambo freut die Community sich über eine außergewöhnliche Waffe.

Was ist im neuen Warbond enthalten? Der neue Warbond für Helldivers 2 bietet wieder einen Mix aus Rüstungen, Waffen und kosmetischen Gegenständen sowie Boostern. Diesmal geht es für die Helldiver in den Dschungel und das erkennt man vor allem an den Rüstungen. Diese sind erstmalig so gestaltet, dass die Armee der Soldaten von Übererde nicht komplett bedeckt sind, was für ein Rambo-Feeling sorgt.

Bei den Waffen gibt es für die Helldiver die AR-23A Liberator Carbine, ein Karabiner Gewehr, dass sich besser für kurze Distanzen eignet. Die zweite Waffe im Pack ist eine Schrotflinte, die erstmal als Zweitwaffe getragen werden kann. Sie kann eine oder gleich drei Kugeln auf einmal abfeuern.

Auch an kosmetischen Gegenständen hat man im Warbond nicht gespart. Es gibt zwei neue Banner, zwei neue Capes, drei Spielerposen und einen neuen Titel für die Spieler.

Hier könnt ihr den neuen Trailer zum Warbond „Viper Commandos“ sehen:

Helldivers 2 schickt euch mit dem neuen Warbond „Viper Commandos" in den Dschungel

Trotz Mech-Tuning feiern die Spieler das Wurfmesser

Was hat es mit dem Mech-Tuning auf sich? Im neuen Update, das am 13. Juni 2024 veröffentlicht werden soll, gehören auch Skins für die Vehikel der Helldiver. Das Shuttle, die Hellpods und die Mechs können mit neuen Skins im Dschungel-Tarnmuster aufgebrezelt werden.

Die Tarnungen passen vom Stil zu den neuen Rüstungen im Rambo-Look und sind das erste Mal, dass die Helldiver Skins für ihre Fahr- und Flugzeuge erhalten.

Trotz der interessanten Looks feiern die Helldiver auf YouTube unter dem Trailer eine spezielle Waffe ganz besonders.

Die beiden neuen Rüstungen mit der neuen Spieleranimation “Test of Conviction”

Welche Waffe wird gefeiert? Das Wurfmesser, das mit dem neuen Pack dazu kommt, wird am meisten von den Fans bejubelt. Das liegt wohl daran, dass sich viele Spieler des Shooters ein Nahkampf-System wünschen, wie der Kommentar von @justin9489 auf YouTube mit über 2.300 Likes ausdrückt: „Ein Schritt näher am Nahkampf“

Auch @speedyazi5029 auf YouTube freut sich über das Messer: „Wir haben ein Messer bekommen. Von da an kann es nur noch größer werden.“

Viele der Kommentare zitieren auch berühmte Filmszenen wie die mit dem Messer aus Starship Troopers. @holitinne auf YouTube zitiert: „Der Feind kann keine Knöpfe drücken, wenn du SEINE HAND DEAKTIVIERT hast.“ Was in der deutschen Filmversion ursprünglich mit „Der Feind kann keine Knöpfe mehr drücken, mit so einer verletzten Hand!“ übersetzt wurde.

Die Pistole wiederum erinnert die Spieler an die Mozambique aus Apex Legends. Im Kommentar von @griffin8690 auf YouTube schreibt er passend: „*Schaut auf die Pistole“ Mozambique hier!“, ein Zitat, welches jeder Spieler des EA-Shooters wohl schon etliche Male gehört hat.

Ändert sich etwas an der Herangehensweise der Warbonds? Die Entwickler von Helldivers 2 haben in ihrer Ankündigung (via playstation.com) zum neuen Warbond bekannt gegeben, dass Warbonds zukünftig etwas langsamer erscheinen werden. Man wolle sich die Zeit nehmen, die Designs vor der Veröffentlichung mehr zu „verfeinern“ Außerdem soll der Fokus mehr auf „Qualität vor Quantität“ liegen.

Zukünftige Packs sollen auch vielfältiger werden. „Dadurch wird verhindert, dass wir einfach mehr von allem hinzufügen, was dazu führen kann, dass Waffen überflüssig und uninteressant wirken.“

