In China ist das 1. große MMORPG 2024 erschienen – So viel Pay2Win steckt in Tarisland

Zwar steht der globale Launch von Tarisland erst am 21. Juni 2024 auf dem Programm, doch kann das MMORPG von Level Infinite und Tencent bereits in China gespielt werden. MeinMMO verrät allen Interessierten, wie das Feedback der Community bisher ausfällt.

Seit wann ist Tarisland in China spielbar? Am 12. Juni 2024 gab’s auf dem offiziellen Discord-Kanal die Meldung der Entwickler, dass das MMORPG von Level Infinite und Tencent für den chinesischen Markt erschienen ist. Laut den Offiziellen konnte Tarisland aus dem Stand die Spitze der App-Charts erobern.

Außerdem feierten die Entwickler via X.com, dass sich vor dem globalen Launch am 21. Juni 2024 mehr als fünf Millionen Interessierte für das MMORPG vorab registriert haben. Ende April waren es noch eine Million Vorab-Registrierungen. Damit konnte die Community sämtliche Meilensteine des zugehörigen Events freischalten, darunter ein Einhorn-Mount (siehe unten).

Der jüngste Trailer von Tarisland stimmt euch auf den Launch ein:

Wie viel Pay2Win steckt zum Launch in Tarisland?

Die Entwickler von Tarisland betonen, dass es Unterschiede zwischen der chinesischen und der westlichen Version des MMORPGs geben wird. So bricht Level Infinite etwa den Genderlock auf, sodass ihr auf Wunsch auch weibliche Paladine (via X.com) oder männliche Magier (via X.com) spielen könnt.

Dennoch dürfte die grundsätzliche Spielerfahrung vergleichbar ausfallen. Einige westliche Genre-Fans konnten bereits in die chinesische Launch-Version reinspielen und ihren Ersteindruck mit der Community teilen (via reddit).

Wie fällt das Feedback zu Tarisland bisher aus? Nach dem Pay2Win-Shitstorm während der Beta interessiert es viele Genre-Fans brennend, wie fair die Monetarisierung zum Launch ausfallen wird. Mehrere Tester betonen, dass sie in der chinesischen Version bislang keine oder kaum Pay2Win-Elemente finden konnten.

Die besten Ausrüstungsteile gibt’s derzeit wohl nur über Raids, diese sind nicht handelbar.

Die zweitbesten Klamotten winken durch Dungeons, Berufe sowie Handel (wobei es in Tarisland die Möglichkeit von Echtgeldhandel gibt).

In PvP-Arenen spielt Ausrüstung keine Rolle, da die Werte aller Teilnehmer auf einem Niveau angeglichen werden. Im PvP kann man sich zudem Ränge hochspielen, die mit Werte-Boni für die PvP-Inhalte belohnen.

Im chinesischen Ingame-Shop werden bislang wohl ausschließlich kosmetische Gegenstände angeboten.

Die Premium-Währung kann man auch durch den Tausch mit sogenannten „Store Coins“ erhalten.

jobinski22, der fünf Klassen auf Stufe 15 bis 25 gebracht hat, fasst seinen Eindruck wie folgt zusammen (via reddit): „Was den Moment angeht, scheint es ein unterhaltsames Spiel zu sein, für das man kein Geld ausgeben muss.“

killerkonnat ergänzt (via reddit): „Früher war es auf jeden Fall möglich, BiS-Ausrüstung zu kaufen, weil das Raid-Gear [Anmerkung der Redaktion: im Auktionshaus] verfügbar war, aber auch der verdammte Staub, mit dem man passive Effekte 10- bis 50-mal schneller entwickeln konnte.

Das ist beides verschwunden, sodass sich die Menge an Pay2Win, auf die man jetzt Zugriff hat, indem man Ingame-Gold kauft, irgendwo auf dem gleichen Niveau wie bei WoW liegt.“

Was wird noch gelobt, was kritisiert? Die grundsätzliche Spielerfahrung wird von mehreren reddit-Nutzern gelobt. Vor allem die Dungeons sollen „spaßig und interessant“ (via reddit) sein. Da es eine Obergrenze für Loot gibt, kann man die Instanzen auch nicht unendlich abfarmen, wodurch sich Tarisland für Gelegenheitsspieler attraktiv anfühlen soll.

Einige Kritik bekommt das PvP-Ränge-System ab. Charaktere mit hohen Rängen sollen durch die freigeschalteten Werte-Boni (und 80.000 Lebenspunkten) derart stark sein, dass Frischlinge (mit 5.000 Lebenspunkten) chancenlos sind. Als direktes Feedback räumt ein Nutzer aber ein, dass man rasch die Ränge-Leiter erklimmen kann, um auf vergleichbare Werte zu kommen.

Tarisland soll sich auf Mobile-Geräten bislang nicht allzu optimiert anfühlen, was daran liegen könnte, dass der größere Fokus der Entwickler auf der PC-Version lag. Das für Mobile-Games übliche Auto-Combat gibt’s gar nicht. Eine Auto-Run-Funktion kann man sich nach einiger Zeit freischalten. Kurios: Tarisland sucht die besten Spieler: Bietet 450 €, wenn ihr den schwierigsten Boss schnell legen könnt