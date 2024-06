Neues MMORPG Tarisland sucht die besten Spieler, bietet 450 € wenn ihr den schwierigsten Boss schnell legen könnt

Das neue MMORPG Tarisland hat einen Wettbewerb für Raider gestartet. Die Entwickler fordern euch heraus, zu zeigen, wer wirklich der beste ist und die Belohnung lässt sich sehen.

Was ist das für eine Herausforderung? Das neue MMORPG Tarisland wird am 21. Juni veröffentlicht. Schon länger ist bekannt, dass die Entwickler für Hardcore-Spieler an einem System für Speed-Runs arbeiten. Damit verbunden werden sollten Titel, aber auch weitere Belohnungen für das Spiel.

Jetzt haben die Entwickler das System veröffentlicht und bekannt gegeben, welche Belohnungen es wirklich gibt und was man dafür tun muss.

Hier könnt ihr den aktuellen Trailer von Tarisland sehen:

Die besten 10 bekommen fast ein Mini-Job-Gehalt

Was gibt es zu gewinnen? Für die allerbesten Spieler winken ordentliche Preise. Während die meisten Raids nur Titel und Ingame-Items als Belohnung haben, wartet der Endboss Blight Dragon mit Geldpreisen auf die besten der Besten. Der Blight Dragon ist der letzte und schwierigste Boss der Season und dürfte eine harte Nuss werden.

Der Blight Dragon gibt dem Team, dass den Boss in der Zeit des Events am schnellsten erledigt hat 500 $ als Amazon Geschenkkarte, pro Person. Das sind mehr als 450 € und sicher ein Ansporn für den ein oder anderen. Für die Teams auf Platz 2 und 3 warten noch 300 $ (ca. 280 €) und 100 $ (ca. 93 €) während die Teams auf Platz 4 – 10 noch je 20 $ (ca. 18 €) pro Person erhalten.

Ob durch die Preise eine ganze E-Sport-Szene wie in World of Warcraft entsteht, ist noch nicht klar. Die Entwickler haben jedoch mit Scripe und Maximum zwei WoW-Veteranen zum Start eingeladen, die das Spiel zu Release spielen werden (via X.com).

In der Challenge geht es darum, den Boss am schnellsten auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad zu erledigen, nicht als Erstes. Wer den Boss als Erstes legt, erhält dafür aber den Titel „Professional Player“. Die Herausforderung läuft laut Website bis zum 31. Juli und startet mit dem Boss Merfolk King am 10. Juli 2024.

Wie läuft die Herausforderung ab? Um überhaupt teilnehmen zu können, müssen sich alle Spieler vorher auf der Website der Entwickler anmelden. Eure Anmeldedaten müssen dieselben sein, die ihr auch zum Einloggen im Spiel verwenden werdet. Für alle Spieler gibt es an dieser Stelle schon Belohnungen im Form eines Gewinnspiels, unabhängig, ob ihr einen Raid überhaupt gelaufen seid oder nicht.

Wenn ihr dann angemeldet seid, müsst ihr noch Ingame die Raids Merfolk King, Ancient Tree, Synthesis Doctor, Forest Gemini, Archdruid oder für den Geldpreis den Endboss der Season, Blight Dragon erledigen. Zu beachten ist, dass ihr die Bosse auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, also dem Challenge Mode und in Elite besiegen müsst.

Die Herausforderung ist also nicht einfach und nur wenige können die großen Belohnungen erringen. Wenn ihr euch nicht für einen Hardcore-Spieler haltet, aber trotzdem mit dem Gedanken spielt, Tarisland auszuprobieren, dann solltet ihr eine Sache über den Start des neuen MMORPGs wissen: Neues MMORPG Tarisland plant gezielt einen komischen Release, aber dahinter steckt ein genialer Plan