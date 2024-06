Die Blizzard-Verantwortlichen haben überraschend neue Esport-Events für World of Warcraft angekündigt. Konkreter: für WoW Cataclysm Classic. Sogar einen offiziellen Wettstreit zwischen Raid-Gilden soll es geben. Wer hätte das nach all den Jahren gedacht?

Warum ist diese Ankündigung bemerkenswert? Die Blizzard-Verantwortlichen haben in der Vergangenheit schon oft Esport-Veranstaltungen für World of Warcraft organisiert, so finden seit geraumer Zeit jährlich das Mythic Dungeon International (kurz MDI) sowie die Arena World Championship (AWC) statt.

Wenn es um kompetitive Ereignisse für Raid-Begeisterte ging, war die Community seit jeher jedoch stets auf sich selbst gestellt. Von Blizzard gab’s für die World-First-Races oft nur begleitende Tweets oder eine Erwähnung auf offiziellen Kanälen.

Was hat Blizzard für Cataclysm Classic angekündigt? Für die Neuauflage der Kataklysmus-Erweiterung soll es einen Wettstreit von Speedrun-Gilden mit dem Namen „Herausforderung der Drachentöter“ geben. Darüber hinaus ist ein PvP-Arenaturnier geplant.

Herausforderung der Drachentöter

Was muss ich zu diesem Event wissen? Am Samstag, dem 8. Juni 2024, startet das Event. Die Teilnehmer der Profi-Gilden Progress und None of the Above stürzen sich mit neuen Charakteren, die ein Itemlevel von 346 besitzen, in die Dungeons von Cataclysm, um sich dort bestmöglich auf den zweiten Tag vorzubereiten.

Am Sonntag, dem 9. Juni 2024, geht’s dann in die drei Cataclysm-Raids: Bastion des Zwielichts, Thron der Vier Winde und Pechschwingenabstieg. Die Gilde, die zuerst alle dort heimischen Bosse bezwingt, erhält „den Löwenanteil von 50.000 US-Dollar Preisgeld“.

Die dreckigen Details:

Austragungsort: Online: Twitch.tv/Warcraft und YouTube.com/Warcraft

Online: Twitch.tv/Warcraft und YouTube.com/Warcraft Termine: 8. Juni: Tag 1 – Ausrüstungs-/ Dungeonphase 9. Juni: Tag 2 – Speedrun-Schlachtzugsphase

Startzeit der Ausstrahlung: 10:00 Uhr (PDT) / 19:00 Uhr (MESZ)

10:00 Uhr (PDT) / 19:00 Uhr (MESZ) Gilden: Progress (EU – Gehennas) None of the Above (EU – Gehennas)

Preispool: 50.000 USD

Arenaturnier für Cataclysm Classic

Was ist mit dem PvP-Turnier? Die 3vs3-Partien in den Arenen aus Cataclysm finden vom 14. bis zum 16. Juni 2024 statt. Zu den Teilnehmern gehören laut Blizzard die besten Spieler Europas und Nordamerikas. Gespielt wird dabei in einem doppelten K.O.-System.

Termine: 14. Juni: Live-Übertragung von Europas Top 8 15. Juni: Live-Übertragung von Amerikas Top 8 16. Juni: Turnierfinale von Europa und Amerika

Startzeit der Ausstrahlung: 10:00 Uhr (PDT) / 19:00 Uhr (MESZ)

10:00 Uhr (PDT) / 19:00 Uhr (MESZ) Format Die Teams bestehen aus maximal drei Spielern. Alle Matches während des Turniers werden als „Best-3-of-5“ ausgetragen. Das letzte Match zwischen den besten zwei Teams ist ein einzelnes „Best-4-of-7“-Match. Es findet kein Doppelfinale statt.

Preispool: 50.000 USD (25.000 USD pro Region)

Die Teams von World of Warcraft zeigen sich also weiterhin bemüht, in regelmäßigen Abständen besondere Events und Spielvarianten bereitzustellen, die Aufmerksamkeit generieren und/ oder Spielende auf die Server locken. Was haltet ihr davon? Gefällt euch die aktuelle Strategie für WoW? Verratet es in den Kommentaren!