Neues MMORPG Tarisland plant gezielt einen komischen Release, aber dahinter steckt ein genialer Plan

Beim neuen MMORPG Tarisland steht schon am 21. Juni die Veröffentlichung an. Der Release wird jedoch ganz anders als bei gewöhnlichen MMORPGs.

Wie soll der Release ablaufen? Der Release von Tarisland wird am 21. Juni 2024 stattfinden. Ihr solltet euch allerdings nicht direkt Urlaub nehmen, denn die Veröffentlichung des Spiels zieht sich über eine Woche hinweg.

Ab dem 21. Juni wird jeden Tag, das maximale Level erhöht (via Discord) und die Hauptgeschichte fortgeschrieben. Konkret könnt ihr am ersten Tag nur bis Level 20 leveln, was laut MeinMMO-Autor Cedric, im letzten Test etwa 60–90 Minuten gedauert hat. Danach könnt ihr für den Tag nicht mehr weiter leveln und die Story ist ebenfalls pausiert.

Am nächsten Tag geht es dann weiter. Das Maximal-Level wird auf Level 26 erhöht und die Story öffnet ein neues Kapitel. Für die meisten Spieler dürfte diese Limitierung komisch sein, doch dahinter steckt ein genialer Plan.

3-Stunden-Häppchen statt 12-Stunden-Grind

Was ist das für ein Plan? Statt den Spielern eine langweilige Level-Phase zu bieten, bevor man ins Endgame kommt (via Discord), möchte Tarisland bereits während dem Leveln Spaß machen. Dafür teilen die Entwickler ihr Spiel in etwa 3-Stunden-Häppchen, die ihr jeden Tag durchlaufen könnt. „Das Level-Cap lehrt ungeduldige Menschen, das Spiel so zu genießen, wie sie es sollten.“ schreibt der Senior Moderator Austrem auf Discord.

Wenn ihr die Story und das maximale Level des jeweiligen Tages erreicht habt, ist nämlich noch lange nicht Schluss. Es geht für euch dann jeden Tag in Dungeons im „Normal“ und „Elite Modus“ oder sogar in Raids aus denen ihr Ausrüstung erhaltet. Diese Ausrüstung braucht ihr am nächsten Tag wieder, um die neuen Dungeons und Raids zu bestreiten.

Wenn ihr mit Dungeons und Raids fertig seid, solltet ihr am besten die Ruf-Events des Tages erfüllen. Der Ruf in Tarisland gibt euch viele Vorteile, zum Beispiel schnellere Bewegungsgeschwindigkeit in der jeweiligen Open-World. Jeden Tag warten außerdem noch weitere Events, die euch Marken und Währung geben, um euren Charakter auf längere Sicht zu verbessern.

Auch das Sammeln, Craften und Erkunden solltet ihr während der „Wartezeit“ erledigen. Mit den gewonnenen Items seid ihr dann bestens für den nächsten Tag gerüstet. In Tarisland gibt es auch Freizeitaktivitäten in Form von Minispielen, wie die Entwickler diese Woche auf x.com zeigten.

Was ist, wenn ich am ersten Tag alles erledigt habe? Wenn ihr am ersten Tag alles erledigt habt, hat das neue MMORPG am nächsten Tag wieder von allem, frische Inhalte. Denn mit der täglichen Story-Erweiterung und Maximal-Level-Erhöhung werden auch neue Sammel-Objekte, Ruf- und Open-World-Events freigeschaltet.

Der Release zieht sich so also über die gesamte erste Woche, bevor dann alle gemeinsam das maximale Level erreichen. Für Hardcore Spieler, die über das Wochenende bereits geplant hatten ihren Charakter bis ans Limit zu treiben, dürfte dieser Release überraschend komisch sein.

Dabei hat das ganze auch Auswirkungen auf die Spielerschaft, dadurch das alle auf dem gleichen Niveau bleiben, werden die gemächlichen „Casual-Spieler" nicht abgehängt und können weiter am Ball bleiben.