5 Tipps und Tricks zu Tarisland, die ihr vor dem Start des neuen MMORPG wissen solltet

Am 21. Juni startet des neue MMORPG Tarisland. MeinMMO konnte das Spiel bereits auf dem Server in China anspielen und hat euch 5 Tipps und Tricks mitgebracht, damit euer Start gelingt.

Wenn am 21. Juni 2024 die Lichter bei Tarisland auf der ganzen Welt angehen, ist das Spiel in China schon lange erschienen. Wir konnten uns auf dem Server dort einen ersten Eindruck machen und haben euch 5 Tipps und Tricks für euren Start mitgebracht.

Dungeons, Freunde-Marken und Tagesaufgaben

In Tarisland gibt es jeden Tag fünf verschiedene Aufgaben, die es zu erledigen gibt. Für eine der Aufgaben, die regelmäßig auftritt, müsst ihr einen Dungeon, manchmal auch auf dem Schwierigkeitsgrad Elite, mit Freunden oder Gildenmitgliedern absolvieren.

Wer gerade niemand findet, der Lust hat, muss sich aber nicht ärgern. Es genügt, die Spieler, mit denen ihr in einem Dungeon seid, einfach während eures Durchlaufs als Freund hinzuzufügen. Solange diese vor dem Abschluss der Instanz annehmen, schließt ihr die Quest ab.

Für den erfolgreichen Abschluss mit Freunden erhaltet ihr ebenfalls Freunde-Marken, die ihr im „Freundschaftsladen“ für allerlei Items, ein Mount und Silber eintauschen könnt.

Verliert nicht euer Gold beim Handeln

Items im Aktionshaus zu kaufen und zu verkaufen gehört in Tarisland wie in vielen anderen MMORPGs dazu. Eine Sache ist in Tarisland jedoch nicht möglich, und das ist Abitrage. Abitrage heißt vereinfacht, ihr kauft ein Item billig und verkauft es teurer weiter. Alle gekauften Items in Tarisland werden an euch gebunden. Das bedeutet, ihr könnt sie nicht direkt weiterhandeln.

Wenn ihr allerdings Materialien kauft und daraus etwas craftet, ist das Endprodukt wieder handelbar. So lassen sich also auch günstige Marktpreise nutzen.

Aktionhaus in Tarisland.

Schaut von Anfang an darauf, welche Werte ihr braucht

Aller Anfang ist schwer, doch damit ihr nicht das Schlusslicht im DPS-Meter werdet, könnt ihr von Anfang an die richtigen Items auswählen.

Um herauszufinden, welche Werte ihr überhaupt braucht, könnt ihr ganz einfach euer Charakter-Fenster öffnen und rechts oben, unter euerer aktuellen Spezifikation die Werte betrachten, die ihr benötigt.

Wählt also einfach die Items aus, die weiter vorne in der Prioritäten-Liste stehen. Die Werte schalten später Stufen bei euren passiven Fähigkeiten frei, es lohnt sich also sich auf einen Wert zu konzentrieren.

Die Werte von wichtig zu unwichtig sortiert.

Nach der Story ist vor dem Erkunden

Während in anderen MMORPGs Sammeln und Erkunden meist eine untergeordnete Rolle spielt, ist das in Tarisland nicht so.

Die Erkundung der Karte und das Sammeln von Sammelgegenständen trägt zum Rufrang bei. Dieser schaltet neue Items im Ruf-Laden frei, bei dem es auch Gegenstände gibt, die sich auf den Charakter auswirken.

Konkret geht es überwiegend um die Beschrifteter-Stein-Energie. Diese sammelt ihr, um sie für passive Werte und Boni in einem Fähigkeitsbaum auszugeben. Die Werte in diesem Baum tragen wesentlich zur Charakterentwicklung bei.

Wenn euch also mal langweilig ist, nutzt die Gelegenheit und erhöht euren Ruf durch das Sammeln und Erkunden der Karte. Die schwierigeren Raids später im Spiel werden es euch danken.

Elan ist gratis Gold

In Tarisland seit ihr limitiert, was das Farmen und Craften angeht. Immer wenn ihr etwas tut, das mit den Berufen zu tun hat, verbraucht ihr Elan. Der Elan lädt sich mit der Zeit wieder auf, wenn er aber das Limit erreicht, geht überschüssiger Elan verloren.

Selbst wenn ihr sonst in anderen Spielen auf Berufe verzichtet, solltet ihr in Tarisland von Anfang an euren Elan ausgeben, auch wenn ihr damit nur Steine abbaut und diese verkauft.

Wer sich klug anstellt und den Markt nutzt, kann jedoch mit seinem Elan viel Gold verdienen, ohne nur einen Cent auszugeben. MeinMMO-Autor Cedric hat das beim Anspielen in China getan und sich sogar den Monatspass in wenigen Tagen erspielt: Tarisland ist weder WoW-Klon noch Handy-Spiel, es ist das nächste große MMORPG