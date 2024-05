Das 1. große neue MMORPG seit 2 Jahren hat ein Release-Datum – Tarisland kommt schon in wenigen Wochen

Tarisland zeigt „Rage of the Dragon“ im neuen Trailer

Wann kommt Tarisland? Wie auf der offiziellen Website bekannt gegeben wurde, soll Tarisland am 21. Juni 2024 weltweit an den Start gehen. Das MMORPG, welches oft als Alternative zu WoW bezeichnet wird, soll zum Release für PC, Android und iOS verfügbar sein und nahtlose Cross-Plattform-Kompatibilität anbieten.

Am 25. Mai startete der finale Test des neuen MMORPGs Tarisland , welches am 19. Juni 2024 in China startet. Jetzt wurde der globale Release bekannt gegeben.

