Die WoW-Alternative Tarisland macht eine Sache viel schlechter als sein Vorbild, zum Ärger der Fans

Im Juni wird das neue MMORPG Tarisland erscheinen und möchte damit an den Erfolg von World of Warcraft anknüpfen. Fans des Genre-Urgesteines vermissen allerdings ein wichtiges Feature, das Tarisland bewusst weglässt.

Was ist das für ein Spiel? Tarisland ist ein kostenloses MMORPG, das von dem chinesischen Entwicklerstudio und Publisher Tencent entwickelt wird. Das Spiel wird am 21. Juni für PC, Android und iOS erscheinen.

Mit einem westlichen Setting und bunter Grafik erinnert Tarisland optisch an World of Warcraft und das mit Absicht. Das Spiel sollte ursprünglich WoW in China ersetzten, nach dem das Spiel dort nicht mehr weiter angeboten werden konnte.

Inzwischen wissen wir: WoW kehrt nach China zurück, aber Tarisland wird dennoch veröffentlicht. Das MMORPG lässt allerdings ein Feature vermissen, dass sein Vorbild schon immer hat.

Immer gleiches Aussehen, egal welches Gear

Was für ein Feature fehlt? Wenn man in World of Warcraft einen Boss erledigt und endlich das gewünschte Ausrüstungsteil erlangt, auf das man schon lange gewartet hat, zieht man es meistens direkt an. Der erste Blick fällt dann auf den Charakter, der nun auch optisch etwas Neues trägt.

In Tarisland wird das nicht passieren. Egal welche Ausrüstung ihr anzieht, euer Skin bleibt derselbe.

Tarisland hatte versprochen das Pay2Win aus dem Spiel zu entfernen, dafür gibt es jetzt eine Monetarisierungs-Strategie, die voll auf Skins und Battlepässe abzielt. Spieler, die sich im neuen MMORPG optisch von anderen Unterschieden wollen, müssen in erster Linie zum Geldbeutel greifen.

Zugegeben: Die Entwickler versprechen für die Crème de la Crème der Spieler auf ihren Ranglisten auch Belohnungen, worunter Skins fallen können, außerdem kann man sich diese auch rein theoretisch erhandeln. Das Ganze wird jedoch nach aktuellen Informationen so anstrengend werden, dass die meisten wohl eher zur Kreditkarte greifen werden.

Wie kommt das bei den Fans an? Die Fans bemängeln das fehlende System auf Reddit. Ein viraler Beitrag auf der Plattform sieht den Missstand sogar als „größte Abneigung“ für das MMORPG an.

Unter dem Beitrag auf Reddit kommentiert MongooseOne: „Das ist derselbe Grund, warum ich aufgehört habe, ins Fitnessstudio zu gehen.“ und meint damit wohl, dass man die Fortschritte wohl nicht sehen würde.

Menu_Dizzy stellt auf Reddit fest, dass auch andere MMORPGs in den letzten Jahren dieses System gar nicht oder kaum hätten: „Korrigiere mich, wenn ich hier falsch liege, aber machen BDO und LA das nicht weitgehend auch? Skins verändern das Aussehen und nicht viel darüber hinaus?“

Lewdiss antwortet ihm auf Reddit: „Es ist scheiße dort und es ist auch scheiße hier, Ausrüstung sollte Ihr Aussehen verändern, egal bei welchem ​​Spiel, jedes Spiel, bei dem dies nicht der Fall ist, wäre besser, wenn es so wäre.“

Für MeinMMO-Autor Cedric könnte Tarisland dieses Jahr das beste MMORPG werden, aber es gibt auch Kritikpunkte am Spiel. Gerade der Fokus auf Mobile- und Casual-Spieler stößt vielen MMORPG-Veteranen böse auf. Eine Alternative zu WoW könnte das beste neue MMORPG 2024 werden, wenn ihr euch darauf einlasst.