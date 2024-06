Tarisland Tier List – Das sind die besten Klassen auf Level 40

In Tarisland gibt es viele verschiedene Klassen und Spezifikationen. Mit dieser Übersicht wollen wir euch aufzeigen, welche Klasse und welche Spezialisierung am besten abschneidet.

Woran misst sich die Tier List? Die Tier List bewertet die Klassen und ihre Spezifikationen anhand ihrer grundsätzlichen Nützlichkeit im Spiel. Einzelne Klassen können für bestimme Spiel-Modi zwar nützlicher sein als für alle anderen, wir betrachten jedoch, wie gut die Klassen insgesamt abschneiden.

Außerdem achten wir bei unserer Tier List nur auf Charaktere, die Level 40 bereits erreicht und alle Skillpunkte sowie Verstärkungen sowie ein höheres Level bei der „Beschrifteten Stein Energie“ erreicht haben.

Woher kommen die Daten? Die Daten der Tier List stammen vom chinesischen Server. Dort konnten die Spieler schon neun Tage vor allen anderen spielen. Sie sind deshalb bereits besser ausgestattet und besitzen mehr Erfahrungswerte.

Im Spiel lässt sich dabei zum einen ein Ranking aufrufen, dass die Klassen zeigt, die den Raid am schnellsten abgeschlossen haben. Auch der Tarisland-Content-Creator Spid hat in China bereits viel getestet und seine Meinung auf YouTube begründet.

Wir betrachten aber auch die letzten Patches, weshalb sich die Tier List immer wieder ändern kann. Wir aktualisieren diesen Artikel regelmäßig.

Hier könnt ihr den Cinematic-Trailer zur Veröffentlichung von Tarisland sehen:

Warum wird nicht zwischen verschiedenen DD-Spezifikationen unterschieden? Die Spieler in China wechseln für die verschiedenen Inhalte zwischen den Spezifikationen hin und her. Wir unterscheiden daher nur zwischen jenen, wenn sie sich stark in ihrer Spielweise unterscheiden, etwas wenn die eine Schadensausteiler und die andere Tank ist.

Was bedeutet „S“ bis „D“? In der Tier List werden die Klassen und ihre Spezifikationen in Buchstaben kategorisiert. In diesem Fall steht „S“ für die besten Builds, während „D“ die schlechtesten kennzeichnet.

S Tier: Die besten Klassen und Spezifikationen für Tarisland

Die Klassen und Spezifikationen in dieser Kategorie sind die besten im Spiel. Sie eignen sich für alle Spielmodi gut und weisen kaum Schwächen auf.

In Tarisland sind die Klassen aber nah beieinander, weshalb es nicht sein muss, dass eine Klasse aus dem S-Tier zwangsläufig in jedem Spielmodus besser ist als eine Klasse aus einer niedrigeren Kategorie. Die Klassen sind in ihrer Kategorie unsortiert.

S-Tier: Der Barde als Schadensausteiler ist in allen Belangen überlegen

Der Barde als Schadensausteiler macht einfach sehr hohen Schaden und gibt seinem Team auch noch einen Buff, was ihn fast unerlässlich macht. Ebenfalls kippt er nicht nach einem Schlag um und lässt sich auch super alleine spielen.

Auch für Anfänger ist die Klasse bestens geeignet, weil die Noten-Mechanik, die der Barde als Ressource zum Zaubern benutzt, einfach zu verstehen und zu meistern ist. Im PvP kann es der Barde ohne Probleme mit allen Gegnern aufnehmen. Der Barde als Schadensausteiler stiehlt aktuell einfach allen die Show.

S-Tier: Der Barbarenkämpfer macht selbst als Tank richtig Schaden

Der Barbarenkämpfer ist wohl der beste Tank im Spiel. Er gibt seinem Team einen guten Buff und hält richtig viel aus. Für jedes Team ist er dadurch eine Bereicherung und auch im PvP kann er jeden Gegner ärgern.

Der Barbarenkämpfer ist zudem einfach zu spielen und somit sehr einsteigerfreundlich. Der Barbarenkämpfer ist der Tank, der wohl am meisten Schaden austeilen und sogar dem einen oder anderen DD im DPS-Meter Konkurrenz machen kann, zumindest zeitweise.

S-Tier: Der beste Heiler in Tarisland ist der Barde

Der Barde ist aktuell der beste Heiler im Spiel. Seine Fähigkeiten sind ein guter Mix aus Gruppen-Heilungen und Einzel-Heilungen, die ihn für jede Situation geeignet machen. Der Bardenheiler hat ebenfalls einen Buff für sein Team parat und ist sehr flexibel einsetzbar.

Im PvP ist der Barde mit Heiler-Spezifikation fast immer der MVP, also der wertvollste Spieler im Team. Er bringt einfach alles, was ein Team braucht und eignet sich als All-Round-Talent für alle Spielmodi. Mehr Infos: Tarisland – Alles Wichtige zu Release, Klassen, Preload, System-Voraussetzungen, Konsole (PS5), Free to play, Trailer