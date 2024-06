Das ist die perfekte Klasse, wenn ihr Tarisland als WoW-Spieler anfangen wollt

Tarisland wird am 21. Juni 2024 erscheinen und zieht die Aufmerksamkeit vieler Spieler auf sich. Gerade Veteranen aus World of Warcraft haben Interesse an dem neuen MMORPG. Wir verraten euch, welche Klasse für WoW-Spieler am besten passt.

Was für eine Klasse ist das? In Tarisland gibt es insgesamt neun verschiedene Klassen, die alle unterschiedliche Fähigkeiten, Ausrichtungen und vor allem Ressourcen-Systeme besitzen. Eine Klasse ist dabei nicht nur die ikonischste des Spiels, sondern eignet sich auch perfekt, wenn ihr als WoW-Spieler mit Tarisland anfangen wollt.

Die Rede ist vom Barbarenkämpfer oder auf Englisch „Barbarian Fighter“, der als Tiger auf zwei Beinen mit seinen zwei Streitäxten die Spielwelt von Tarisland unsicher macht.

Hier könnt ihr den Trailer zu Tarisland sehen:

Wie der Krieger aus World of Warcraft

Warum ist die Klasse die Richtige für WoW-Spieler? Der Barbarenkämpfer ist eine Nahkampf-Klasse mit zwei Streitäxten und kann sowohl als Schadenausteilen als auch als Tank gespielt werden. In Tarisland ist der Wechsel ohne Probleme per Knopfdruck möglich.

Der Barbarenkämpfer ist gleich von Anfang an eine der stärksten Klassen im Spiel. Er hält als Nahkämpfer etwas aus und kann guten Schaden austeilen.

Ein weiterer Grund für die Empfehlung ist das Ressourcen-System, das Herzstück einer jeden Klasse. Beim Barbarenkämpfer funktioniert das recht einfach, für ihn gibt es zwei Energien, die sich auffüllen:

Die erste Ressource ist Bestialität, diese füllt sich durch die Fähigkeit „Wildschlag“ auf.

Die zweite Ressource ist die Vernunft, diese wird durch die Fähigkeit „Axt-Donner“ gewonnen.

Die Fähigkeit „Zorn des Donners“ verbraucht jeweils 60 Einheiten der Energien und fügt dem Ziel Schaden zu.

So sieht der Barbarenkämpfer aus.

Woran erinnert die Klasse? Die Klasse erinnert an den Krieger aus World of Warcraft mit seinem Wut-System. Die Spiegelklasse aus Tarisland könnte anfangs etwas simpler wirken, doch verändern sich im Laufe der Zeit die Rotation und Ressourcen-Gewinnung durch das Verteilen von Talentpunkten im Talentbaum.

So kann selbst der Schadenausteilungspfad in zwei verschiedenen Varianten gespielt werden, was euch noch einmal mehr Freiheit gibt.

Gibt es etwas bei der Klasse zu beachten? Der Barbarenkämpfer spielt sich recht selbsterklärend, was ihn auch gut für Einsteiger eignet. Wenn ihr ihn als Schadensausteiler spielt, solltet ihr auf die Werte eure Ausrüstung achten.

Bei der Ausrüstung solltet ihr auf den Wert „Kombo“ setzten, und je nach eurem Talentbaum als Zweitwert auf „Omni“ oder „Abklingzeit“.

Wenn diese Werte eine gewisse Höhe erreicht haben, steigern sie eure passiven Fähigkeiten. Den aktuellen Stand könnt ihr dabei immer im Talentbaum auf der rechten Seite einsehen. Schon am 21. Juni 2024 startet Tarisland weltweit, alle Infos zum Start findet ihr hier: Alles Wichtige zu Release-Termin, Pre-Download, System-Voraussetzungen, Konsole und mehr