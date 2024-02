In Helldivers 2 gibt es einen bösen Spieler, der den Frieden und die Demokratie gefährdet

Helldivers 2 ist ein Spiel, das von seinen Spielern vollen Einsatz im Kampf gegen das Böse erwartet. Doch was, wenn nicht alle mitmachen? Ein bestimmter Spieler hat sich als ziemlich fies herausgestellt. So sehr sogar, dass die Community ein Kopfgeld ausgesetzt hat.

Um welchen Spieler geht es? Alles, was folgt, ist mit einem Augenzwinkern zu sehen. Wie mittlerweile bekannt ist, ziehen die Spieler in Helldivers 2 gegen die Terminiden und Automatons in die Schlacht. Dabei verfolgt man die Mission, für Ordnung, Recht und Sicherheit, kurz: Für Demokratie und Frieden zu sorgen.

Wie sich nun herausgestellt hat, ist aber nicht jeder bereit, sich dem Kampf in dieser Weise anzuschließen. Es gibt verschiedene Wege, sich bei den eigenen Mitspielern unbeliebt zu machen.

Ein Spieler namens Gantz the Demon hat jetzt einiges an Aufmerksamkeit erhalten, nachdem er angeblich mehrere Mitspieler seines Teams getötet hat.

Darauf aufmerksam gemacht hat ein anderer Spieler namens Indublibable auf Reddit. So erzählt man sich, dass Gantz the Demon seine Team-Kameraden aus purer Freude erledigt. Es gäbe keinen anderen, praktischen Grund.

Helldivers 2 Säuretitan-Befreiungsgameplay Video Weitere Videos Mehr Videos für dich Autoplay

Wie man mit dem Verräter umgehen soll

Welche Tipps gibt es im Umgang mit Gantz? Der Reddit-User Indublibable schreibt weiter, dass sich alle Spieler, die in ein Team mit Gantz kommen, sich vor ihm in Acht nehmen sollen.

Ist man bereit, das eigene Leben zu riskieren, solle man das tun, was man für richtig erachte. Wichtig dabei: Die Nachricht vom fiesen Gantz soll in die Welt hinausgetragen werden. Die Taten des Fieslings dürfen nicht ungestraft bleiben.

Allerdings sollte man nur dann das Feuer gegen Gantz eröffnen, wenn er seine böse Seite auch wirklich zeigt. Als Beweis für den Verrat des Spielers veröffentlichte der TikTok-Account @superearthbroadcast ein Video. Es zeigt dramatische Szenen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von TikTok, der den Artikel ergänzt. TikTok Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum TikTok Inhalt Die Ereignisse erfordern Maßnahmen.

Was sind die nächsten Schritte? In einem weiteren TikTok des Users @commander_skunk wird ein Kopfgeld in Höhe von 10.000 Super Credits auf Gantz the Demon ausgesetzt.

Die Spieler sollen dem Verräter zeigen, was es heißt, Super-Erde zu betrügen. Immerhin würden die getöteten Soldaten niemals mehr zurück zu ihren Familien kommen. Das darf nicht ungesühnt bleiben.

Wie das Kopfgeld im Falle eines erfolgreichen Fangs von Gantz übergeben wird, lässt das Video offen.

MeinMMO-Autor Niko Hernes spielt Helldivers 2 lieber allein, als im Team.

Hat Gantz the Demon sich bereits zu Wort gemeldet? Offenbar schon. In einem eigenen TikTok beteuert ein Spieler, der sich als Gantz ausgibt, seine Unschuld. In dem Video sieht man dieselbe Szene wie weiter oben, bloß dieses Mal aus der Perspektive von Gantz:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von TikTok, der den Artikel ergänzt. TikTok Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum TikTok Inhalt Der Angeklagte verteidigt sich.

Er erklärt, dass er mit einem Freund gespielt habe, der dann plötzlich von einem anderen Spieler getötet wurde. Als Reaktion tötete Gantz den Mörder. Letztendlich entstand aber der Eindruck, Gantz selbst wäre der Erste gewesen, der die Waffe gegen seine eigenen Kameraden gerichtet habe.

In den Kommentaren erhält Gantz Zustimmung. Ein Fan von ihm hat ihm sogar ein Interview angeboten, in dem er sich weiter verteidigen kann. Ob die Community ihm am Ende glaubt, ist noch offen. Die Geschichte zeigt aber, dass in Helldivers 2 Feinde von Freiheit und Demokratie mit einigem Gegenwind zu rechnen haben. Und jetzt zurück zur Arbeit, Bugs müssen eliminiert werden. Aber auch da gibt es Spieler, die keine Team-Player sind.