Exzentrischer Strategie-Nerd von deutschem Gaming-Magazin wird jetzt professioneller Twitch-Streamer

Ein beliebter Content-Creator steigt nach beachtlichen Erfolgen nun voll als Twitch-Streamer ein. Und das beste: MeinMMO kennt ihn persönlich! Wir stellen euch unseren GameStar-Kollegen Maurice Weber vor.

Um wen geht es hier?

Maurice Weber begann als Redakteur der GameStar und ist nun voll als Streamer auf Twitch eingestiegen mit seinem eigenen Kanal.

Schon bei der GameStar hat sich Maurice als Persönlichkeit einen Namen gemacht, die er nun ins Live-Streaming überträgt.

Bekannt ist er vor allem für seine lockere, oft freche Art und seine Affinität für Strategiespiele.

Wer waren eigentlich die ersten erfolgreichen Streamer auf Twitch?

Das ist der Streamer: Maurice Weber ist eigentlich schon seit einiger Zeit auf Twitch unterwegs. Mit seinem eigenen Twitch-Kanal ist er nun aber auch Teil des Webedia-Netzwerks, zu dem auch MeinMMO gehört.

Wer häufiger den gemeinsamen Twitch-Kanal von GameStar, GamePro und MeinMMO besucht, MAX – Monsters And Explosions, dürft Maurice bereits kennen. Hier tritt er häufig als Host und wiederkehrendes Gesicht auf und unterhält mit seinen Pointen und Meinungen.

Auch bei Find Your Next Game, dem gemeinsamen Event von GameStar, GamePro und MeinMMO, gehört Maurice zu den festen Größen. Hier stellt er zusammen mit unserem Team an Hosts neue Spiele für euch vor.

Ursprünglich war Maurice übrigens Redakteur bei der GameStar und tritt dort noch immer auf, wenn es sich ergibt. Bei der GameStar fing er schon 2012 als Praktikant an, 2015 dann als Trainee. Dort wurde er später Videoproduzent und eignete sich etliche Skills an, die ihm jetzt noch helfen.

Nun ist er professioneller Twitch-Streamer. Und seine Twitch-Stats können sich sehen lassen. Laut Twitchtracker hat Maurice in den letzten 3 Monaten:

379 Stunden gestreamt

46.720 Follower insgesamt erreicht

11.781 Zuschauer in der Spitze

1.246 Zuschauer im Schnitt

Ein Strategie-Nerd wird mit großen Events zum Star auf Twitch

Was macht ihn so besonders? Maurice ist bekannt für seine Eloquenz und auch eine gute Portion Zynismus. Er hat immer eine starke Aussage parat und geizt nicht mit spitzen Bemerkungen.

Als ich ihm in seinem Stream verriet, dass ich über ihn schreiben würde, sagte er in seiner erfrischend bescheidenen Art: „Ich freue mich immer, wenn das Wort von meiner aufsteigenden Weltherrschaft verbreitet wird, natürlich!“

Dass er seine Zuschauer so gut unterhalten kann, liegt mitunter daran, dass er das redaktionelle Know-How eines Redakteurs mit der Gelassenheit eines Showmasters verbindet. Dawid Hallmann, der Director Gaming von Webedia und der Gründer von MeinMMO, erklärt:

Maurice bringt königliche Voraussetzungen mit, um sich als Creator von der Masse abzuheben und auf Twitch einer der Größten zu werden. Er verbindet einen einzigartig anziehenden und unterhaltsamen Charakter mit einer hoch ausgeprägten, redaktionellen Expertise, die er sich als Journalist bei der GameStar aufgebaut hat.

Was zeigt Maurice so? Maurice Weber hat sich auch als Liebhaber eines Genres einen Namen gemacht, das an sich schon mehr eine Nische bedient: Echtzeit- und Rundenstrategie. Wiederkehrende Titel auf seinem Kanal sind Crusader Kings 3, Age of Empires und zuletzt auch Elden Ring.

Das Ränkespiel ist ein beliebtes Format.

Besonders die Events, die er mit anderen großen Streamern des deutschsprachigen Raums auf die Beine stellt, ziehen regelmäßig zehntausende Zuschauer an. Besonders bekannt: das Ränkespiel, bei dem er mit Streamern wie Shurjoka Crusader Kings 3 teilweise in voller Verkleidung spielt und voll im mittelalterlichen Schauspiel aufgeht.

Ihr könnt auf Maurice‘ Kanal nun regelmäßig Content zu vielen verschiedenen Spielen sehen und euch an seiner lockeren Art erfreuen. MeinMMO wünscht gutes Gelingen!