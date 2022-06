15 deutsche Twitch-Streamer versammeln sich zusammen in einem Haus für eine große LAN-Party

5 Tage lang nistet sich die Gruppe „Trouble Town“ in das Haus der Rapid Lan ein. Gemeinsam wohnen sie dort und sind dabei live auf Twitch unterwegs. Wer da mitmacht und was die Rapid Lan überhaupt ist, berichtet MeinMMO.

Unter den Teilnehmern befinden sich einige der erfolgreichsten Twitch-Streamerinnen und Streamer derzeit auf der Plattform.

Welche Streamer sind dabei? Insgesamt 15 Twitch-Streamer haben sich zur großen LAN-Party „Rapid Lan“ eingefunden. Alle Verlinkungen führen zu den Twitch-Kanälen der Personen:

Es gibt sogar Sammelkarten als Starter-Pack von allen Teilnehmern zu kaufen (via streamheroes).

Wann findet die Rapid Lan statt? Die ist schon im vollen Gange. Vom 30. Mai bis zum 3. Juni ist die Gruppe rund um Dhalucard und Co. in dem Haus.

Was wird auf der LAN-Party gezockt?

Das variiert natürlich von Streamer zu Streamer. Während Dhalucard mit den anderen gemeinsam Dead by Daylight oder Fortnite zockte, befand sich JenNyan größtenteils in der Twitch-Kategorie Just Chatting und quatschte mit ihren Zuschauern, während die anderen LAN-Teilnehmer durchs Bild huschten oder mitredeten.

Weiterhin setzte die Gruppe einen Server in V Rising auf, dem neuen Vampir-Survial-Game, welches zuletzt großen Erfolg auf Twitch feierte.

Dass intensiv ein oder zwei bestimmte Games gesuchtet werden, ist bei dieser LAN-Party allerdings nicht der Fall. Bei den Spielen herrscht stetig Abwechslung:

Golf It!

Auto Chess

Counter-Strike: Global Offensive

Valorant

Und auch für die kreativen Zuschauer streamte Chigocraft, wie sie zeichnete.

Immer wieder gibt es Cameo-Auftritte der anderen Streamer in den Übertragungen der jeweils anderen und es herrscht eine entspannte, humorvolle Atmosphäre im Haus.

Was ist das Rapid-Lan-Haus? Das gibt es seit 2018 und kann sogar von eurer Gruppe gebucht werden (via rapidlan.de). Es liegt im Kreis Borken in der Stadt Velen-Ramsdorf und bietet 700 m² für eure LAN-Partys.

Zusätzlich dazu bietet das Haus geräumige Ruheräume, Küche und Badezimmer.

Verfolgt ihr die 5-tägige LAN-Party der verschiedenen Streamer und habt ihr auch schon mal an einer LAN teilgenommen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

