7 Serien wie The Walking Dead

Wir haben euch Serien, die ähnlich wie The Walking Dead sind, in einer Liste gesammelt. 7 Titel stellen wir euch vor, die euch gefallen könnten, wenn ihr die Drama- und Zombieserie mochtet.

Was sind das für Serien? Die Auswahl der Titel wurde anhand der Redaktion vorgenommen. Die Spin-offs zu The Walking Dead haben wir bewusst außen vor gelassen, um euch Serien außerhalb des bekannten Zombie-Universums vorzustellen.

Dabei haben wir uns bemüht, nicht nur Zombie-Serien vorzustellen, sondern eine bunte Mischung zu haben, indem wir einen Mix aus Postapokalypse- und Drama-Serien einbringen.

1. The Last of Us

Die Serie The Last of Us greift die Handlung des gleichnamigen Videospiels auf. Dort begibt sich Joel auf eine Reise, um die 14-jährige Ellie zu einer Quarantänezone zu bringen, während aggressive Mutanten die Gegend unsicher machen.

Schaut The Last of Us, wenn ihr das Folgende an The Walking Dead mögt:

Postapokalyptisches Setting

Überlebenskampf in einer gefährlichen Welt

Zombieähnliche Bedrohung

Fokus auf zwischenmenschliche Beziehungen

Charakterentwicklung im Laufe der Serie

Menschen in Extremsituationen, die bereit sind, grausame Dinge zu tun

Das sagen die IMDb-Wertungen: Auf 8,7 Sterne schafft es die Serie durchschnittlich bei insgesamt 504.271 User-Bewertungen auf IMDb.

Fun Fact: Pedro Pascal vergaß einmal völlig, dass er die Hauptrolle in der HBO-Serie bereits bekommen hatte. Grund dafür, war eine Schlaftablette, die ihn in dem Moment etwas benebelt hatte. Mehr dazu könnt ihr hier nachlesen:

2. Black Summer

Es handelt sich dabei um eine Spin-off-Serie von Z Nation. Während letztere mit einer großen Portion Humor und kreativen Wegen zum Zombietöten daherkommt, ist Black Summer hingegen ernster im Ton und damit noch etwas näher an The Walking Dead dran.

In Black Summer werden die Anfänge einer Zombieapokalypse in der Stadt Denver erzählt. Unter der Bevölkerung herrscht Angst und Panik und die Menschen versuchen einen der umkämpften Plätze auf einem der Militär-Trucks zu ergattern, die sie in Sicherheit bringen. In dem Chaos wird Mutter Rose von ihrer Tochter getrennt und versucht alles, um sie wiederzusehen.

Schaut Black Summer, wenn ihr das Folgende an The Walking Dead mögt:

Zombieapokalypse

Überlebenskampf der Menschen

Menschliche Konflikte, die aufgrund von Moral, Ressourcen und Macht ausgelöst werden

Packende Action-Sequenzen, dafür weniger Drama

Auch unsere Kollegen von Moviepilot haben Black Summer bereits als Alternative für Fans der bekannten AMC-Serie empfohlen: The Walking Dead-Alternative bei Netflix: Extreme Spannung und hirnloser Zombie-Spaß

Das sagen die IMDb-Wertungen: Auf IMDb schafft es Black Summer bei 34.091 Bewertungen auf durchschnittlich 6,6 Sterne.

Fun Fact: In der ersten Folge lernt die Frau Barbara einen Mann namens Ben kennen. Das stellte eine Referenz zu Nacht der lebenden Toten dar, da dort zwei der Hauptfiguren Barbara und Ben hießen. (via IMDb)