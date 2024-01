Wer auf die 4. Staffel von The Boys wartet, sollte sich diesen Anime auf Netflix angucken

Anime fristeten lange Zeit nur ein Nischendasein, sind in den letzten Jahren aber immer mehr in den Mainstream gerückt. Das ist wenig verwunderlich, denn die ja...

Für Fans von Invincible und The Boys ist die Serie empfehlenswert, auch wenn man kein Anime-Fan ist. Auf klassische Tropes wird hier verzichtet. Durch die Länge der Serie und Folgen kann man Super Crooks auch gut an einem Wochenende durchbingen.

Die Figuren sind so schillernd wie ihre Fähigkeiten selbst und vor allem Johnny und Kasey haben einen unwiderstehlichen Charme, der jede der 13 Folgen unterhaltsam werden lässt. Die vielen Helden sind dabei wie in The Boys die unsympathischeren Figuren, die auch viel Dreck am Stecken haben. Anders als jemand wie Butcher, der Chef der Boys aus der Realserie, handelt Johnny aber immer nach einem moralischen Code. Das macht ihn für den Zuschauer gut greifbar.

Diese Coups sind dabei in der Serie das große Highlight. Wie in Filmen wie Ocean’s Eleven hat jeder aus Johnnys Team eine konkrete Aufgabe, die für den durchstrukturierten Plan notwendig ist. Dabei fragt man sich als Zuschauer oft, wie die Schurken aus einer brenzligen Lage entkommen sollen.

Doch viele Schurken gibt es in dieser Welt nicht mehr, da es in Amerika unzählige Superhelden gibt, die berühmt werden wollen. Wenn Schurken funktionieren wollen, müssen sie sich einem Syndikat anschließen, das Aufträge vorgibt und sich einen großen Teil als Provision schnappt. Johnny Bolt hat darauf keine Lust und nach unglücklichen Ereignissen muss er mit seinem Team einen großen, aber vor allem selbstorganisierten Coup durchziehen.

Superhelden für ein älteres Publikum sind die letzten Jahre sehr beliebt geworden. Gen V, The Boys und Invincible sind populäre Beispiele. Auf Netflix gibt es einen Anime, der in eine ähnliche Richtung geht und dann noch viele unterhaltsame Heist-Elemente vereint.

