Last Epoch könnte der nächste Steam-Hit wie Wolcen werden

Steht mit Last Epoch schon der nächste Steam-Hit in Sachen Hack and Slay an? Wir stellen euch das Action-RPG vor, das dem beliebten Wolcen durch ein spannendes Feature gefährlich werden und die Zeit bis zum Release von Diablo 4 überbrücken könnte.

Was ist Last Epoch? Das Action-RPG möchte das „Hack and Slay“-Genre durch eine interessante Mechanik erweitern: Zeitreisen.

Ihr bereist in Last Epoch eine große Welt, die ihr in vier verschiedenen Zeitepochen erforschen könnt, die sich alle voneinander unterscheiden. In den Gebieten bekämpft ihr, typisch für ein „Hack and Slay“, jede Menge Monster und sammelt viel Loot. Darüber hinaus verbessert ihr euren Helden mithilfe von Skills für seine gewählte Klasse.

Reise durch die Zeit

Wie funktionieren die Zeitreisen? Innerhalb der Story des Action-RPGs Last Epoch bereist ihr die Welt in vier Zeitebenen. Ihr erlebt mit, wie sich die Welt verändert und bekämpft stets andere Feinde.

Auch außerhalb der Story spielen Zeitreisen eine wichtige Rolle. Es ist beispielsweise möglich, ein Item zu verstecken. Reist ihr dann in die Zukunft, könnt ihr es hier wiederfinden. In der Zwischenzeit ist der Gegenstand mächtiger geworden und damit für euch viel nützlicher.

Zudem nutzt ihr Skills, durch welche ihr eure Gegner entweder einige Sekunden in die Zukunft oder in die Vergangenheit schickt. Das hat taktische Auswirkungen auf die Kämpfe. Machen euch beispielsweise viele Monster das Leben schwer, dann schickt ein paar von ihnen in die Zukunft, um es später mit ihnen aufzunehmen.

Im Action-RPG Last Epoch stehen knackige Kämpfe an, wie etwa gegen diesen Drachen.

Welche Features bietet Last Epoch noch? Last Epoch ist zwar im Grunde schon ein typisches „Hack and Slay“ geht aber auch mit manchen Spielmechaniken eigene Wege.

Im Gegensatz zu etwa Wolcen, bei dem ihr Builds über Skills zusammenstellt, wählt ihr zu Beginn eine Basisklasse und könnt später in Meisterklassen aufsteigen.

Eure Klasse entwickelt ihr anhand eines Skilltrees weiter, wobei jeder Skill noch seinen eigenen Augment-Tree besitzt. Darüber verändert ihr die Art, wie eine Fertigkeit funktioniert.

Die Loot-Hatz ist auch bei Last Epoch ein zentrales Element. Wie in anderen „Hack and Slays“ findet ihr Zufalls-generierten Loot, darunter auch wie in Wolcen „Unique Items“, zum Beispiel einzigartige Waffen und Rüstungen.

Im Time-Lost Colosseum tretet ihr in PvP-Kämpfen gegen Mitspieler an.

In welchem Zustand befindet sich das Hack and Slay? Momentan ist Last Epoch noch in der Early-Acces-Phase, bei der ihr über Steam für 29,99 Euro mitmachen dürft.

Wann ist der geplante Release? Die Entwickler erklären, dass Last Epoch im vierten Quartal 2020 offiziell erscheint.

Das Action-RPG kommt gut an

Wie kommt die aktuelle Version an? Es gibt schon einiges an Feedback zur Early-Access-Version von Last Epoch. Die Meinungen fallen größtenteils positiv aus. Auf Steam hat das Hack and Slay momentan eine Wertung von 87% in den vergangenen 30 Tagen und eine Gesamtwertung von 78%.

Die Spielerzahlen sind jedoch noch etwas gering. In den letzten 30 Tagen spielten laut Steamcharts rund 155 Spieler gleichzeitig, der Peak lag bei 1.548 Spielern.

Die flüssige Steuerung, die abwechslungsreichen Gebieten, der viele Loot sowie die unterschiedlichen Gegner kommen positiv an. Es werden sogar schon Parallelen zu Path of Exile gezogen, weil das Skillsystem recht komplex ist und schon jetzt jede Menge Content zur Verfügung steht.

Kritisiert wird noch das Balancing. Der Schwierigkeitsgrad soll ab etwa Level 30 plötzlich extrem anziehen. Auch die Grafik kann nicht ganz mit der von etwa Wolcen mithalten.

Perijax schreibt auf Steam: „Kann man das Spiel jetzt schon empfehlen? Denjenigen die sich bewusst sind, dass es noch eine frühe Beta ist und was dies bedeutet: Ja! Alle anderen sollen vielleicht noch ein wenig warten.“

Ana Brays milky Tighs meint auf Steam: „Das Spiel befindet sich noch im Test, aber es ist vielversprechend. Ich habe viel Spaß beim Spielen und freue mich auf weitere Updates. Die Grafik könnte etwas Arbeit gebrauchen, und viele Charaktere und Umgebungen sehen veraltet aus, aber das Gameplay und die Charakterentwicklung fühlen sich beide großartig an.“

Retromastery erklärt auf Steam: „Wenn alles gut geht, könnte dies ein großer Konkurrent für Path of Exile werden. Es gibt jetzt schon Inhalte von mindestens hundert Stunden und die Entwickler machen einen erstaunlich guten Job.“

Hattet ihr schon die Möglichkeit Last Epoch anzuspielen? Seid ihr der Meinung, dass es das Action-RPG mit Wolcen aufnehmen und die Zeit bis zum Release von Diablo 4 überbrücken kann?