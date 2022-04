Die Streamerin ExoHydraX wurde im August 2021 während eines Hot-Tub-Livestreams gebannt und sowohl ihr Account als auch ihr Partner-Status wurden von Twitch entfernt. Doch jetzt scheint es sich die Plattform anders überlegt zu haben und hob den Bann am 4. April wieder auf.

Wer ist ExoHydrax? ExoHydraX ist vor allem für ihre freizügigen Posts auf sämtlichen Social Media bekannt. TikTok, Onlyfans sowie auch Twitter und Instagram werden von ihr fleißig bespielt. Dabei zeigt sie sich im Bikini oder in hautengen Klamotten.

Auf Twitch zockte sie zunächst Teile des Shooters Call of Duty, aber als der Hot-Tub-Bereich beim Streaming-Dienst auftauchte, wechselte sie dorthin und war dort erfolgreicher. 2.702 Zuschauer verfolgten zu diesem Zeitpunkt durchschnittlich ihre Streams.

Jedoch wurde sie damals schon des Öfteren gebannt. ExoHydraX glaubte, dass es daran lag, weil sie größere Kurven besitzt.

Wie kam es zu dem damaligen Bann? Das weiß die Streamerin wohl selbst nicht so genau. Sie sagte, dass sie 15 Minuten aus dem Livestream verschwand. Als sie wiederkam, war sie gebannt. Der Stream war wohl sehr entspannt und einer der ruhigsten Hot-Tub-Streams, meinte die 23-Jährige (via dexerto).

Warum wurde ExoHydraX entbannt? Warum Twitch ihre damalige Entscheidung rückgängig machte, ist nicht bekannt. Ob die Streamerin genauer weiß, wieso Twitch ihren Bann aufhob, weiß man nicht. Geteilt hat sie dies auf jeden Fall nicht.

Eine weitere kontroverse Streamerin wurde entbannt: Twitch hob zuletzt den permanenten Bann der Streamerin NarcissaWright auf, nachdem sie mit einem Amoklauf auf den Hauptsitz von der Livestream-Plattform drohte. Dies stieß auf wenig Gegenliebe und Unverständnis in der Community:

Twitch zeigte sich sehr gnädig bei den beiden Streamerinnen, während sie bei DrDisrespect seit mehreren Jahren standhaft in ihrer Entscheidung bleiben, obwohl sie mit ihm eine teure Vertragsverlängerung aushandelten.

Viele Streamer und die Community stellen sich aufgrund solcher Entscheidungen oft die Frage, nach welchen Prinzipien die Mods von Twitch verfahren. Manche sind der Meinung, dass Frauen es einfacher auf Twitch haben als Männer. Sie würden wohl bevorzugt von der Plattform behandelt, sowohl von Zuschauern als auch von Twitch selbst.

Wird ExoHydraX auf Twitch weitermachen? Ja, wird sie. Dies teilte sie auf Twitter mit. Jedoch wolle sie anderen Content als Hot-Tub-Streams machen. Diese Streams seien „ein Ding der Vergangenheit“. Was genau ExoHydraX in Zukunft machen möchte, weiß sie selbst noch nicht so ganz genau.

Derzeit befindet sie sich noch in der Namensfindung, da sie nicht mehr auf dem alten Twitch-Account streamen möchte.

