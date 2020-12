In Pokémon GO gibt es jetzt ein Update bei der Pokémon-Box. Ihr könnt die Aufbewahrung nun vergrößern, wenn ihr genügend PokéMünzen investiert.

Wie groß ist die Pokémon-Box? Ihr könnt sie nun auf bis zu 4000 Plätzen vergrößern. Das Maximum war bisher 3500, was vielen Trainern nicht mehr ausreichte. Daher kommt jetzt die Vergrößerung.

Die Vergrößerung kommt zu einer perfekten Zeit, denn der Release der 6. Generation steht an. Neue Pokémon erscheinen also, die weiteren Platz in eurer Box beanspruchen.

Alle Infos zur Vergrößerung der Pokémon-Box

Wie kann ich meine Box vergrößern? Dafür müsst ihr in den Shop gehen und könnt unter „Pokémon-Aufbewahrung“ ein Upgrade kaufen. 50 weitere Plätze in der Box kosten 200 Münzen. Rechnet man das also hoch, müsst ihr 2000 Münzen für 500 neue Plätze ausgeben – Umgerechnet sind das knapp 20 Euro.

Darum ist es ein guter Zeitpunkt: Am 2. Dezember um 10:00 Uhr Ortszeit wird die 6. Generation ausgerollt und ein Event dazu startet. Ihr werdet etwa 20 neue Monster fangen können. Das bedeutet, dass eure Pokémon-Box wieder voller wird und genau dafür ist eine solche Vergrößerung ideal.

Das solltet ihr bedenken: Eine Investition in die Vergrößerung lohnt sich nur, wenn ihr tatsächlich keinen Platz mehr in der Box habt. Sortiert also erstmal ordentlich aus und schaut, wie viel Platz dann noch übrig ist. Wenn ihr dann bereits 500 Plätze freihabt, müsst ihr nicht weitere 500 Plätze kaufen.

Beim Aussortieren hilft euch das Bewertungssystem enorm weiter:

Was steht sonst noch an? Im Moment überschlagen sich in Pokémon GO die Ereignisse. Neben der 6. Generation ist auch ein neues Maximallevel ins Spiel gekommen. Ihr könnt jetzt bis auf Level 50 steigen. Die Stufen und die erforderlichen Aufgaben dazu findet ihr hier:

