Pokémon GO: Morgen startet Spezialevent zur Gen 6 – Das müsst ihr wissen

In Pokémon GO startet morgen, am 2. Dezember 2020, ein Spezialevent zur neuen Generation. Dort kommen die Monster aus der Kalos-Region verstärkt ins Spiel – und einige Boni mehr.

Wann beginnt das Event? Das Event startet am Mittwoch, den 2. Dezember 2020, um 10:00 Uhr morgens Ortszeit. Es läuft dann eine knappe Woche lang und endet am Dienstag, den 8. Dezember, um 22:00 Uhr.

So viel Zeit bleibt euch also, die Boni vom Event einzusacken, dass schlicht als „spezielles Event“ ohne schicken Namen bezeichnet wird. Und das, wo aktuell sowieso eine Menge in Pokémon GO los ist.

Das steckt im neuen Event

Diese Monster sind dabei: Im Laufe des neuen Events erscheinen mehrere Pokémon verstärkt in der Wildnis. Dabei handelt es sich in erster Linie um neue Monster der 6. Generation.

Dazu gehören:

Igamaro

Fynx

Froxy

Leufeo

eF-eM

Clavion erscheint als regionales Pokémon, aber nur in Frankreich

All diese Monster werden auch nach dem Event weiter in der Wildnis erscheinen. Interessant: Im Ankündigungsbild des Events ist offenbar auch das legendäre Pokémon Yveltal oben links zu erkennen. Direkt darunter ist auch das zweite legendäre Monster der Generation, Xerneas, zu sehen. Eine Ankündigung der Monster fehlt allerdings.

Yveltal fliegt durch die Luft, Xerneas steckt hinter dem Baum

Diese Monster gibt’s aus Eiern: Auch der Eier-Pool wird ein wenig durchgewirbelt und Gen-6-Monster können ausgebrütet werden. In den Eiern findet ihr ab Event-Start folgende Monster:

Scoppel, Dartiri und Leufeo schlüpfen aus 2km-Eiern

Die neuen Starter Igamaro, Fynx und Froxy stecken in 5km-Eiern

Psiau und eF-eM findet ihr in 10km-Eiern. Psiau ist gerade auch in Raids unterwegs.

Was bringt das Event noch? Im Zeitraum des Events werdet ihr Feldforschungen und zeitlich begrenzte Forschungen entdecken, die euch Begegnungen mit Monstern wie Scoppel und Dartiri einbringen. Psiau findet ihr weiterhin in Raids, Leufeo schließt sich dem Monster ebenfalls in 1-Sterne-Raids an.

Außerdem werden sie euch Mega-Energien für Glurak, Turtok und Bisaflor einbringen. Wenn ihr bisher also noch keine Chance hattet, die ursprünglichen Starter in ihre Mega-Form zu bringen, könnt ihr hier nun die nötige Energie dafür sammeln.

Ebenfalls neu im Spiel sind die frischen XL Bonbons. Was die können und wie ihr sie bekommt, erfahrt ihr hier.