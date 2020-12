Neben Level 41 ist jetzt auch die erste Jahreszeit aktiv. Sie bringt in Pokémon GO neue Spawns und zahlreiche weitere Änderungen. Wir fassen es hier für euch zusammen:

Wie fängt man 200 Pokémon an einem Tag? Für eine solche Aufgabe lohnen sich Events wie die Rampenlichtstunde oder der Community Day. Allein in der Rampenlichtstunde könnt ihr problemlos über 200 Pokémon fangen und braucht gerade mal eine Stunde Zeit.

So könnt ihr schnell 30 Raids gewinnen: Vor allem für Trainer auf dem Dorf sind 30 Raids nur schwer schnell zu erledigen. Hier lohnen sich Raid-Stunden, die jeden Mittwoch stattfinden. Dort könnt ihr in einer Stunde leicht über 10 Raids absolvieren.

In Pokémon GO könnt ihr nun auf Rang 50 aufsteigen. Der erste Schritt wird Level 41 für euch sein. Wir zeigen euch die EP-Anforderungen, die Aufgaben und geben Tipps zum Lösen.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. fünf × 7 =

Insert

You are going to send email to