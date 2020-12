Wie gefällt euch die neue Forschung in Pokémon GO? Findet ihr, die Belohnungen sind gut oder hätte Niantic da noch andere Items oder Begegnungen bringen müssen?

Der Dezember in Pokémon GO:

In dieser Übersicht zeigen wir euch alle Inhalte, die auf euch zukommen. So könnt ihr selbst entscheiden, ob sich das Lösen der Aufgaben für euch lohnt oder ihr das überspringen wollt.

Als Belohnungen erhaltet ihr Gegenstände wie Pokébälle, Sternenstaub, Tränke, Beleber und auch Mega-Energien. Die Forschung startet passend zum Spezial-Event zu Generation 6 in Pokémon GO.

Was ist gestartet? Diese neue Forschung läuft vom 2. Dezember um 10:00 Uhr bis zum 8. Dezember um 22:00 Uhr. Jeder Trainer in Pokémon GO kann daran teilnehmen.

In Pokémon GO ist eine Forschung zur Feier des Kalos-Events gestartet. Passend zum Start von Generation 6 habt ihr jetzt Forschungsaufgaben. Wir zeigen euch hier im Guide alle Aufgaben und Belohnungen.

