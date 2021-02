Pokémon GO startet heute Raidstunde – Doch die lief schon zweimal falsch

In Pokémon GO läuft heute, am 8. Februar, die Raidstunde mit Suicune. Bei den ersten Spielern funktionierte das aber nicht richtig und die Start-Zeiten wurden versäumt.

Was ist das für ein Event? Normalerweise laufen die Raidstunden in Pokémon GO am Mittwochabend. Doch diesmal hat Niantic ein Sonder-Event ins Leben gerufen, das euch allen nochmal die Chance auf legendäre Raids mit Suicune geben soll.

Die Länder, bei denen die Raidstunde heute schon lief, berichten allerdings von falschen Startzeiten. Ob es bei uns heute also pünktlich losgeht, bleibt abzuwarten.

Was passiert heute am 8.2.2021?

Wann geht es los? Wie ihr das von den Raidstunden schon kennt, soll das Event um 18:00 Uhr Ortszeit losgehen. Eine Stunde lang könnt ihr dann viele 5er-Raids mit Suicune auf den Arenen finden.

Ab dem 9. Februar findet ihr dann neue, legendäre Gegner in den Arenen. Die Übersicht aller Events und Raidbosse im Februar 2021 in Pokémon GO.

Die besten Konter: Damit ihr in der Raidstunde heute nichts falsch macht und Suicune besiegt, zeigen wir euch hier eine Übersicht mit den besten Kontern. Es empfiehlt sich, Angreifer von Typ Pflanze oder Elektro zu nehmen, da diese besonders effektiv im Kampf gegen Suicune sind.

Pokemon Attacken Zekrom Ladestrahl

Stromstoß Elevoltek Donnerschock

Stromstoß Raikou Voltwechsel

Stromstoß Zapdos Donnerschock

Donnerblitz Magnezone Funkensprung

Stromstoß Roserade Rasierblatt

Strauchler Bisaflor Rankenhieb

Flora-Statue Ampharos Voltwechsel

Blitzkanone Mega-Gengar Schlecker

Spukball Chelterrar Rasierblatt

Flora-Statue

Neuseeland und Australien mit falschen Startzeiten

Was waren die Probleme? Zunächst startete das Event aufgrund der Zeitverschiebung in Neuseeland. Doch um 18:00 Uhr neuseeländischer Zeit war noch nichts von der Raidstunde zu sehen. Es dauerte dann etwa 20 Minuten nach geplantem Start, bis die Suicune-Raids erschienen.

Auf reddit schreibt Nutzer geocean „Niantic hat es für Neuseeland schon wieder vermasselt“ und erklärt, dass Suicune erst um 18:20 Uhr auf den Arenen erschien (via reddit).

Ähnliche Probleme gab es für Spieler in Australien. Da startete das Event aber nicht zu spät, sondern zu früh. Auf dem Screenshot von Nutzer Cosmicmooshroom aus Sydney erkennt man, dass um 17:43 Uhr schon viele Suicune-Raids seit Minuten aktiv sind. Den Screenshot dazu findet ihr auf reddit.

Das fragen sich Spieler: Nach diesen Ereignissen fragen sich nun einige Trainer, ob die nächsten Raidstunden pünktlich ablaufen und ob es heute in Deutschland um 18:00 Uhr wirklich die Suicune-Raids gibt.

Wenn ihr auf der Suche nach weiteren XL-Bonbons seid, um die Level eurer Pokémon zu erhöhen, gibt es jetzt gute Nachrichten. Denn Dataminer finden 3 neue Möglichkeiten, mit denen ihr wohl schon bald XL-Bonbons in Pokémon GO sammelt.

Damit sollte sich das Sammeln dann deutlich leichter gestalten und ihr habt ihr Raids noch stärkere Angreifer für eure Teams.