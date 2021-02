Das müsst ihr bedenken: Hierbei handelt es sich nur um Informationen von Dataminern. Sie sind also noch nicht offiziell von Niantic bestätigt. Es kann also dauern, bis diese 3 Methoden im Spiel umgesetzt werden. Möglicherweise werden sie auch komplett verworfen. Betrachtet diese Infos also mit einer Portion Skepsis.

Xl-Bonbons durch den Kumpel verdienen: Die erste neue Methode dreht sich um euer Kumpel-Pokémon . So soll man wohl bald XL-Bonbons durch das Laufen mit dem Kumpel verdienen. Bisher gab es dort immer nur einen normalen Bonbon, wenn man eine bestimmte Strecke an Kilometern zurückgelegt hat.

Dataminer haben im Code von Pokémon GO Hinweise auf 3 neue Methoden gefunden, um an die seltenen XL-Bonbons zu kommen. Wir zeigen euch die Funde.

Insert

You are going to send email to