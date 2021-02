In Pokémon GO gibt es Hinweise auf mehr Transparenz bei den Eiern. Dataminer haben entsprechend Dateien gefunden, die für eine Liste von Pokémon sprechen, die aus Eiern schlüpfen sollen.

Das wurde entdeckt: Die Dataminer von den Pokeminers haben auf reddit ihre Funde geteilt. Dort gab es auch einen Part mit dem Namen „egg_transparency_help“. Es geht also um die Transparenz beim Inhalt der Eier.

Das ist einer der großen Streitpunkte in Pokémon GO. Trainer fordern schon lange, dass man sieht, was in den Eiern stecken könnte. Nun scheint es ein solches Feature bald zu geben, doch es wird von den Spielern noch mehr gefordert.

Mehr Transparenz bei Eiern – Doch reicht das?

Das steckt genau in den Dateien: Neben der Datei rund um die Eier-Transparenz wurde in diesem Bezug auch noch ein Text gefunden. Dort heißt es: „Pokémon, die höher in dieser Liste stehen, schlüpfen häufiger aus diesem Ei.“

Man bekommt also nicht nur eine Liste von Pokémon, die in den Eiern stecken, sondern auch einen ungefähren Überblick über die Wahrscheinlichkeiten.

Ganz unten in der Liste der 10-km-Eier dürfte beispielsweise Milza stehen. Es gilt als besonders selten in den Eiern.

Das wird gefordert: Viele Trainer findet das einen guten Anfang, doch sie fordern noch mehr Transparenz. So wird gefordert, dass die genaue Chance der jeweiligen Pokémon aufgelistet wird.

So werden die Eier mit Lootboxen aus anderen Spielen verglichen. Dort sind die Entwickler verpflichtet die genauen Raten der jeweiligen Items in den Lootboxen offenzulegen. Diesen Schritt sollte, nach Aussage der Trainer, auch Niantic gehen.

Edocsil47 schreibt dazu auf reddit: „Ein guter Anfang, aber wir sollten daran denken, nicht aufzuhören, bis die tatsächlichen numerischen Schlupfraten veröffentlicht sind. Relative Platzierung zeigen nur einen Teil des Bildes und können immer noch Abzocke sein.“

Das müsst ihr bedenken: Bisher handelt es sich hierbei nur um Infos von Dataminern. Niantic selbst hat sich dazu noch nicht geäußert. Es könnte also auch noch dauern bis dieses Feature implementiert wird. Möglicherweise wird es auch gar nicht erscheinen. Betrachtet diese Meldung also mit einer gewissen Portion Skepsis.

Sicher hingegen sind die Events im Februar. Wir geben euch hier die Übersicht:

