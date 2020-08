In Pokémon GO gibt es gerade viel Stress um Eier. So wurde sogar eine Pedition gestartet, die fordert, dass Spieler mehr Einblicke in die Schlüpf-Chancen bekommen. Es kamen sogar Vergleiche mit Lootboxen auf.

Das ist passiert: Auf reddit ist ein Thread aufgetaucht, der für viel Wirbel sorgt. Darin vergleicht der User SpecB einige Mechaniken aus Pokémon GO, wie etwa Eier, Raids oder Lockmodule, mit Lootboxen aus anderen Spielen.

Er fordert, dass die Chancen bei diesen Mechaniken offen gelegt werden. Wie wahrscheinlich sind Shinys? Mit welcher Wahrscheinlichkeit schlüpfen welche Pokémon aus Eiern?

Laut des reddit-Users ist Niantic dazu verpflichtet solche Daten offenzulegen, denn die App-Stores von Android und Apple schreiben sowas bei Lootboxen vor. SpecB ist der Meinung, dass die Mechaniken von Pokémon GO mit Lootboxen zu vergleichen sind.

Tausende Spieler stimmen dem User zu und es gibt sogar eine Pedition, die man unterschreiben kann.

Eier sind wie Lootboxen – Trainer wollen Daten sehen

Was genau sind Lootboxen? Solche Kisten werden in zahlreichen Games verwendet. Ihr könnt sie, oftmals gegen Echtgeld, öffnen und erhaltet Items. Dabei ist für euch vorher nicht klar, was in der Lootbox drin ist. In zahlreichen Spielen verleiten solche Boxen zum Ausgeben von echtem Geld, denn man erhofft sich dann starke Items, die oftmals aber nur ziemlich selten in den Boxen enthalten sind.

In vielen anderen Games sind Lootboxen umstritten. In 2019 haben Xbox, PlayStation und Nintendo beschlossen, dass Lootboxen auf ihren Plattformen transparenter sein sollen. Spieler sollen angezeigt bekommen, wie wahrscheinlich die unterschiedlichen Items sind. Auch der PlayStore von Android und der App-Store von Apple haben ganz ähnliche Richtlinien.

Lootboxen sind in vielen Games gängige Methoden, um Items zu verteilen.

Das ist der Vergleich: SpecB vergleicht viele Dinge aus Pokémon GO mit Lootboxen aus anderen Games. Er ruft auch die Community auf und sagt: „Was die Community machen kann, damit Niantic die Lootbox-Chancen offenlegen muss.“

Für die Lootboxen in Pokémon GO gibt der reddit-User einige Beispiele:

Eier: Hier muss man sich neben dem unendlichen Inkubator weitere Brutmaschinen kaufen, um viele Eier ausbrüten zu können – was und wie häufig etwas in den Eiern ist, wird aber nirgends erwähnt

Hier muss man sich neben dem unendlichen Inkubator weitere Brutmaschinen kaufen, um viele Eier ausbrüten zu können – was und wie häufig etwas in den Eiern ist, wird aber nirgends erwähnt Raids: Neben dem täglichen Pass werden Trainer dazu angehalten, weitere Raids zu absolvieren, weil es dort einzigartige Belohnungen und raid-exklusive Shinys gibt – Welche Belohnungen es zu welcher Chance gibt und wie hoch die Chance auf Shinys ist, wird nirgends erläutert

Neben dem täglichen Pass werden Trainer dazu angehalten, weitere Raids zu absolvieren, weil es dort einzigartige Belohnungen und raid-exklusive Shinys gibt – Welche Belohnungen es zu welcher Chance gibt und wie hoch die Chance auf Shinys ist, wird nirgends erläutert Lockmodule: Diese Module kann man sich teilweise im Spiel verdienen oder alternativ kaufen. Teilweise gibt es seltene Pokémon in den Modulen – Welche Pokémon und wie selten diese sind, wird aber nirgends aufgeführt

Diese Module kann man sich teilweise im Spiel verdienen oder alternativ kaufen. Teilweise gibt es seltene Pokémon in den Modulen – Welche Pokémon und wie selten diese sind, wird aber nirgends aufgeführt Rauch: Hier ist das Prinzip ganz ähnlich wie bei Lockmodulen – doch auch hier werden keine Infos darüber verteilt, welche Pokémon und wie häufig sie erscheinen

Vor allem der Inhalt von Eiern ist ein Streitthema.

Was wird nun gefordert? SpecB und zahlreiche Kommentatoren unter dem Thread fordern nun die Offenlegung der Wahrscheinlichkeiten. Sie wollen mehr Transparenz von Niantic und begründen es damit, dass die App-Stores eine solche Offenlegung bei Lootboxen vorschreiben.

Deshalb soll nun jeder Spieler, der dieses Vorhaben unterstützt, dem Support von Niantic schreiben und sie über den Umgang mit Lootboxen aufklären. Außerdem soll man den Support der App-Stores anschreiben und dort das gleiche Problem schildern. SpecB hat dafür sogar schon passende Texte vorgeschrieben, die die Trainer nur noch kopieren müssen.

Abschließend gibt es sogar eine Pediton, die interessierte Trainer unterschreiben können. Aktuell (Stand: 13.08 um 13:00 Uhr) gibt es etwa 850 Unterzeichner.

Warum gibt es aktuell so viel Stress darum? Der letzte große Aufreger war der Release von Shiny Kapuno. Das seltene Pokémon fand man vor allem in Eiern aber wer das Shiny haben wollte, musste oftmals zahlreiche Eier ausbrüten und damit auch viel Geld investieren.

Kapuno war nämlich verdammt selten in den Eiern. Es gab Berichte von Spielern, die sogar in über 180 Eiern kein normales Kapuno hatten, geschweige denn ein Shiny.

Das befeuerte nochmal die Diskussion um die Offenlegung der Chancen aus Eiern. Immerhin möchte man als Trainer wissen, wie wahrscheinlich es überhaupt ist, das gewünschte Pokémon zu ergattern.

Die Wahrscheinlichkeit auf ein Kapuno war zum Drachen-Event äußerst gering.

Was hat Niantic zu den Vorwürfen gesagt? Bisher schweigt der Entwicklung von Pokémon GO noch zu den Aussagen. Niantic ist generell nicht sehr transparent, was die Offenlegung von Wahrscheinlichkeiten angeht.

Bei Event-Ankündigungen heißt es oftmals „Mit Glück könnt ihr auch Shiny XY finden.“ Genaue Zahlen gibt es aber nicht. Diese tragen fleißige Trainer selbst zusammen. So weiß man aktuell zumindest ungefähr wie wahrscheinlich Shinys in Pokémon GO sind.