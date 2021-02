In Pokémon GO ist das legendäre Pokémon Raikou zurück in die Level-5-Raids gekommen. Wir verraten euch, warum ihr unbedingt einige Raids machen solltet.

Wie lange bleibt Raikou? Das legendäre Pokémon bleibt bis zum 4. Februar in den Raids. Ihr könnt also noch die Raid-Stunde am Mittwoch mitnehmen.

Raikou ist ein nützliches Pokémon und hat so einige Vorteile. Ihr solltet also Raids machen und eure Chance nutzen.

So nützlich ist Raikou für euch

Das sind die Werte: Zunächst schauen wir auf die Werte des legendären Pokémon. So bekommt ihr einen ersten Überblick:

Angriffswert: 241

Verteidigungswert: 195

KP-Wert: 207

Maximale WP auf Level 50: 3902

Raikou punktet durch eine gute Mischung eines starken Angriffswerts und einer nützlichen Attacke. Mit Stromstoß hat es eine der stärksten Elektro-Attacken im Spiel.

Generell ist Raikou nach Zekrom der beste Elektro-Angreifer im Spiel. Wer also noch kein starkes Zekrom besitzt oder einfach ein noch breiteres Elektro-Team haben möchte, sollte auf Raikou setzen.

Darum lohnt es sich auch für Pokémon-Veteranen: Wer schon einige starke Raikou besitzt, der sollte sich in diesen Tagen nicht ausruhen. So sollte man sich XL-Bonbons durch die Raids sichern. Natürlich wird die Ausbeute hier nicht ausgiebig sein, da XL-Bonbons verdammt selten sind, dennoch sollte man sein Glück versuchen. Immerhin gibt es bisher keine bessere Möglichkeit, um an legendäre Pokémon zu gelangen.

Gibt es Shiny Raikou? Die schilldernde Version von Raikou ist ein weiterer Anreiz, um sich das legendäre Pokémon zu sichern. Die Chance hierauf liegt bei etwa 1 zu 19. Wer noch kein Shiny hat, sollte also fleißig raiden.

Wie geht es dann weiter? Nach Raikou kommt Suicune in die Raids. Hier könnt ihr euch dann tatsächlich auf die faule Haut legen, denn Suicune ist deutlich schwächer und lohnt sich nicht. Die wenigen Tage mit Raikou solltet ihr allerdings ausnutzen.

Wenn ihr Raikou nun herausfordern wollt, empfehlen wir euch hier die besten Konter: Das sind die besten Konter gegen Raikou im Raid.