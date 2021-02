Pokémon GO: Rocket-Bosse nutzen jetzt diese Cryptos und 2 neue Shinys

Pünktlich zum Start des Rocket-Events in Pokémon GO treten Arlo, Sierra und Cliff nun mit neuen Crypto-Pokémon an. Darunter sind auch 2 neue Crypto-Shinys.

Was ist neu? In Pokémon GO startete am Morgen des 2. Februars 2021 das große Rocket-Event. Im Spiel findet ihr jetzt neue Quests und Raids. Außerdem hat sich die Aufstellung der Bosse aus dem Team GO Rocket verändert. In den Kämpfen erwarten sie euch jetzt mit anderen Angreifern.

Wir zeigen euch hier, gegen wen ihr da jetzt kämpft.

Die neuen Angreifer und Shinys von Arlo, Sierra und Cliff

Nachfolgend zeigen wir euch, welche 3 Shinys ihr jetzt bei den Rocket-Bossen fangen könnt und welche Cryptos sie in den Kampf schicken.

Bedenkt, dass nur der erste Angreifer der Bosse festgelegt ist. Die zweiten und dritten Angreifer werden zufällig aus einer Auswahl aus jeweils 3 Pokémon gewählt.

Cliff

Shiny: Der Kampf gegen Cliff belohnt euch jetzt mit einem Aerodactyl, das sogar als Shiny auftreten kann. Wer viel Glück hat, kann sich das seltene Exemplar jetzt sichern.

Angreifer: Doch so ein Shiny will erstmal verdient werden. Cliff kann jetzt die folgenden Angreifer in den Kampf bringen:

Erster Gegner Aerodactyl Zweiter Gegner Galagladi

Wielie

oder

Laschoking Dritter Gegner Zwirrfinst

Mamutel

oder

Despotar

Ihr findet hier unseren Konter-Guide zu Cliff in Pokémon GO.

Sierra

Shiny: Nach dem Kampf gegen Sierra habt ihr die Chance, ein schillerndes Crypto-Kanivanha zu fangen. Wie das aussieht, zeigt ein Trainer auf reddit:

Angreifer: Sierra schickt jetzt auch eine veränderte Auswahl der Crypto-Pokémon in den Kampf:

Erster Gegner Kanivanha Zweiter Gegnger Hippoterus

Porygon-Z

oder

Traunmagil Dritter Gegner Libelldra

Hundemon

oder

Walraisa

Ihr findet hier unseren Konter-Guide zu Sierra in Pokémon GO.

Arlo

Shiny: Im Kampf gegen Arlo könnt ihr ein Shiny erhalten, das es schon mal gab. Darum ist es nicht wirklich „neu“, sondern eher „wieder da“. Mit Glück erhaltet ihr nach dem Kampf gegen Arlo ein schillerndes Crypto-Tanhel.

So sieht ein schillerndes Crypto-Tanhel in Pokémon GO aus

Angreifer: Auch bei Arlo hat sich die Aufstellung seiner Crypto-Angreifer verändert. In der nachfolgenden Tabelle seht ihr, gegen wen ihr da im Kampf antreten könnt:

Erster Gegner Tanhel Zweiter Gegner Guardevoir

Panferno

oder

Stolloss Dritter Gegner Armaldo

Brutalanda

oder

Scherox

Ihr findet hier unseren Konter-Guide zu Arlo in Pokémon GO.

Wie gefallen euch die neuen Shinys zum Rocket-Event? Habt ihr es auf eins ganz besonders abgesehen oder nehmt ihr sowieso alle mit? Schreibt es uns doch in den Kommentaren und tauscht euch mit anderen Trainern aus, die gerade Cliff und seine Kollegen in Pokémon GO bekämpfen.