Wie geht es weiter? Das Rocket-Event ist das erste Event in diesem Monat. So erwarten uns im Februar beispielsweise Events rund um den Valentinstag und das Mondneujahr. Ende des Monats gibt es dann die große Kanto-Tour:

Die Aufgabe rund um Skorgla ist im Event schnell erledigt und bringt zudem ein Pokémon, was nicht so häufig außerhalb von Events auftaucht. Die anderen Aufgaben dauern etwas länger, aber lohnen sich ebenfalls, wenn ihr noch die Shinys braucht oder ein gutes Nachtara für die PvP-Liga sucht.

Zum Eventstart gab es kleinere Überraschungen und eine neue begrenzte Forschung in Pokémon GO. Wir geben euch hier den Überblick.

Das Rocket-Event ist in Pokémon GO gestartet. Wir geben euch hier eine Übersicht über die neuen Quests, Spawns und die begrenzte Forschung.

