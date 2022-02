Pokémon GO: Valentinstags-Event bringt coole neue Pokémon & globale Herausforderung

In Pokémon GO findet in wenigen Tagen das Valentinstags-Event statt. Zu diesem Anlass feiern gleich drei neue Pokémon ihr Debüt im Spiel und es wird eine neue Form von Coiffwaff geben. Wir von MeinMMO zeigen euch, welche Boni, Spawns und Besonderheiten euch außerdem erwarten.

Um was für ein Event geht es? Anlässlich des Valentinstags wird es auch in Pokémon GO ein spezielles Event geben. Wie bereits in den Jahren zuvor werden dabei natürlich thematisch passende Pokémon im Mittelpunkt stehen. Außerdem erwarten euch wieder ein paar Boni sowie folgende Highlights:

eine besondere globale Herausforderung

eine neue Form von Coiffwaff

die neuen Pokémon Flabébé, Floette und Florges

Wann findet das Valentinstags-Event statt? Das Event anlässlich des Valentinstags startet am 10. Februar 2022 um 10:00 Uhr Ortszeit und dauert bis zum 14. Februar 2022 um 20:00 Uhr Ortszeit.

Die neuen Pokémon Flabébé, Floette und Florges

Anlässlich des Valentinstags-Events wird es ein neues Pokémon im Spiel zu fangen geben: Flabébé. Dieses stammt aus der 6. Generation und ist vom Typ Fee. Es lässt sich über Floette zu Florges weiterentwickeln. Dabei hält die Weiterentwicklung eine Besonderheit für euch bereit.

Um Flabébé zu Floette entwickeln zu können, benötigt ihr lediglich 25 Flabébé-Bonbons. Für die letzte Weiterentwicklung müsst ihr allerdings neben 100 Flabébé-Bonbons noch 20 Herzen mit Floette als Kumpel verdienen, um eine Entwicklung auslösen zu können.

Flabébé und seine Weiterentwicklungen

Flabébé wird ab dem Valentinstags-Events in den Farben rot, gelb, orange, blau und weiß in Pokémon GO verfügbar sein. Allerdings sind nicht alle seine Formen überall zu bekommen. Wie ihr es bereits von anderen Monstern im Spiel kennt, wird es auch die rote, blaue und gelbe Variante nur in bestimmten Regionen der Erde geben.

Nachfolgend haben wir euch zusammengefasst, wo ihr welche Form finden könnt:

Pokémon Fundort Flabébé (Rotblütler) Europa,

Naher Osten,

Afrika Flabébé (Blaublütler) Asien-Pazifik Flabébé (Gelbblütler) amerikanischer

Kontinent Flabébé (Orangeblütler) weltweit Flabébé (Weißblütler) weltweit

Gibt es Flabébé als Shiny? Nein, Flabébé wird zunächst nicht in seiner schillernden Form in Pokémon GO zu fangen sein.

Alle Spawns zum Valentinstags-Event

Neben den drei neuen Pokémon Flabébé, Floette und Florges könnt ihr in der Wildnis und in Raids auf thematisch passende Monster treffen. Auf folgende Spawns könnt ihr euch freuen:

Pokémon in der Wildnis:

Chaneira*

Plusle*

Minun*

Volbeat*

Illumise*

Liebiskus*

Fleknoil*

Flabébé

Coiffwaff (Zottelform)

Miltank*

Ohrdoch*

Mamolida*

Pokémon in Raids:

Level-1-Raids: Miltank*, Roselia*, Ohrdoch* und Coiffwaff (Zottelform)

Level-3- Raids: Nidoqueen, Nidoking, Schlurp*, Guardevoir, Galagladi

Level-5-Raids: Registeel*

Mega-Raids: Mega-Hundemon*

Alle Monster denen ihr mit etwas Glück auch in ihrer Shiny-Form begegnen könnt, haben wir mit einem (*) markiert.

Alle Boni und Herausforderungen zum Valentinstags-Event

Natürlich könnt ihr euch während des Events zum Valentinstag auch wieder über den einen oder anderen Bonus freuen. Außerdem hält das Event auch noch zwei Herausforderungen für euch bereit. Welche das sind, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst:

Coiffwaff kann von der Zottelform in die Herzchenschnitt-Form verändert werden

Galagladi und Guardevoir erlernen die Event-Attacke Synchrolärm

Sammler-Herausforderung Belohnung: Begegnung mit Quabbel weiblich und männlich

Lockmodule halten doppelt so lange

Kumpel bringt häufiger Items

doppelte Bonbons beim Fangen

Event-Feldforschungen Belohnung: Pikachu*, Evoli*, Liebiskus*, Trasla*, Quabbel männlich, Quabbel weiblich, Mamolida*, Pandir mit Herzmuster*

Neue Sticker

Event-Boxen

Neue Avatar-Artikel (Flabébé Haarnadel, Shirts, Shorts)

Welche Formen es von Coiffwaff außerdem gibt und wie ihr sie entwickeln könnt, zeigen wir euch in unserem dazugehörigen Guide:

Pokémon GO: Coiffwaff Form ändern – So sichert ihr alle 9 Formen

Globale Herausforderung

Wie ihr es von vergangenen Veranstaltungen, wie dem GO Fest 2021 kennt, wird es auch beim Valentinstags-Event wieder eine globale Herausforderung geben. Das Ziel ist es, dass durch alle Trainer weltweit insgesamt 70.000.000 Geschenke verschickt werden.

Wird das gesetzte Ziel erreicht, dann schaltet ihr euch folgenden besonderen Bonus für die verbleibende Zeit des Events frei:

3-fache Bonbons beim Verschicken eurer Monster

Wann wird die globale Herausforderung freigeschaltet? Diese Herausforderung wird bereits ab dem 09. Februar 2022 um 21:00 Uhr Ortszeit verfügbar sein und geht über den eigentlichen Event-Zeitraum hinaus bis zum 15. Februar 2022 um 09:00 Uhr Ortszeit.

Wie findet ihr die Spawns und Boni zum Valentinstags-Event? Auf welches der Monster freut ihr euch am meisten? Und hattet ihr Flabébé als neues Pokémon zum Valentinstag vermutet? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

In den kommenden Wochen steht in Pokémon GO noch einiges an. Wir zeigen euch, welche Events euch im Februar erwarten und welche sich besonders lohnen.