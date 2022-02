Trainer in Pokémon GO fordern kleine Änderung bei Team Rocket, die so wichtig wäre

In Pokémon GO haben die Trainer die Möglichkeit gegen die Rüpel von Team GO Rocket anzutreten. Doch gerade bei diesen fordert die reddit-Community eine kleine Änderung, die aber für alle Spieler so wichtig wäre. Wir von MeinMMO zeigen euch worum es geht.

Wer ist Team GO Rocket? Ähnlich wie in der Originalserie zu Pokémon, gibt es auch in Pokémon GO Bösewichte, die ihr Unwesen treiben: Team GO Rocket. Dessen Mitglieder, bestehend aus Rüpeln und Rocket-Bossen, übernehmen regelmäßig PokéStops, um Items und Eier zu klauen, oder besuchen euch im typischen schwarzen Rocket-Ballon.

Um sie aufzuhalten könnt ihr gegen sie kämpfen und erhaltet nach dem Sieg natürlich auch eine Belohnung sowie eine Begegnung mit einem Crypto-Pokémon. Doch gerade in Bezug auf die besetzten PokéStops durch Rocket-Rüpel wünschen sich einige Trainer auf reddit eine kleine Änderung, die für alle eine große Verbesserung wäre. Wir zeigen euch welche das ist.

Zeitanzeige bei Team GO Rocket

Wer gegen einen Rocket-Rüpel antreten will, der kann nach den besetzten Stops auf der Karte im Spiel Ausschau halten. Dabei sind sie relativ einfach zu erkennen. Von weiter weg flackern diese etwas dunkel. Kommt man dem jeweiligen Stop näher, dann ist dieser schwarz eingefärbt. Mit Klick darauf öffnet sich dann der Dialog des Rüpels und man hat die Möglichkeit gegen ihn zu kämpfen.

Allerdings sind die PokéStops durch die Rüpel immer nur kurzzeitig besetzt. Das bedeutet, dass diese, im Gegensatz zu den Rocket-Bossen, welche einen ganzen Tag an diesem Ort verweilen, nach einer gewissen Zeit wieder verschwinden. Der PokéStop ist dann wieder normal.

Wie lange ein Rüpel an diesem Ort verweilt, ist für die Trainer allerdings nicht so einfach ersichtlich, weshalb es ärgerlich ist, wenn man extra zu einem bestimmten Stop spaziert, mit der Absicht den Rüpel dort zu besiegen und dann verschwindet er auf den letzten Metern.

Das ärgert auch den reddit-User BazF91, weshalb er in seinem Beitrag die Frage stellt, weshalb Rocket-Rüpel an PokéStops keine Zeitanzeige haben. So schreibt er: “Wenn Raids Timer haben können, warum nicht auch TR-Rüpel? Verdient Niantic irgendwie mehr Geld, ohne den Timer zu haben? Vielleicht müsste der Timer nicht oberhalb sichtbar sein, sondern nur, wenn man den PokéStop anklickt. Was sind eure Gedanken?” (via reddit.com).

Das sind die Reaktionen der Community

Der Beitrag von BazF91 sorgt für viel Diskussion und bekommt von vielen Trainern in den Kommentaren Zuspruch. Einige dieser Trainer haben auch bereits konkrete Ideen, wie der Timer umgesetzt werden könnte (via reddit.com):

gizmotherat: “Ich stimme zu, dass Rüpel-PokéStops zu 100% einen Timer haben sollten. Zu oft habe ich Rocket Rüpel auf 2 benachbarten PokéStops gesehen und einen bekämpft, nur um festzustellen, dass der andere verschwunden ist, während ich gegen den ersten kämpfte. Es wäre großartig, ein Gefühl dafür zu haben, welches man priorisieren sollte.”

gyroda: “Das ist mir gerade heute passiert. Sehr frustrierend. Selbst wenn sie keinen wörtlichen numerischen Timer wollen, könnte ein kreisförmiger Fortschrittsbalken um das Foto der Drehscheibe angebracht werden (sichtbar, wenn man auf den Stop tippt).”

TheAdmiral90: “Timer auf der Karte wären zu unübersichtlich, aber Timer, wenn man eins PokéStop aufruft, wären großartig.”

0525125625: “Eine Farbänderung wie bei den hochgelevelten PokéStops, die mit der Zeit immer heller werden, würde mir sehr gefallen.”

Einige Trainer finden jedoch eine optische Darstellung eines solchen Timers vor allem für Farbenblinde schwierig. So wäre bei einem fließenden Farbübergang von schwarz zu blau der Wechsel für Betroffene nur schwer zu erkennen.

Weitere Wünsche der Community

Neben einem Timer bei besetzten PokéStops wünschen sich einige Trainer aber noch weitere Zeitanzeigen im Spiel, die ebenfalls nützlich wären (via reddit.com):

Shayfleafcht: “Außerdem sollte es einen Timer für Lockmodule geben”

tkcom: “Ebenso: Timer für Arenen mit getätigten Raid. Wie viele Minuten verbleiben, bis die Arena wieder normal ist.”

MonkeeBrain: “Und eine Zählung, wie viele GO-Kampfliga-Sets abgeschlossen wurden. Besonders nützlich an GO Kampf-Tagen.”

Ob Niantic diesen Wünschen der Community nachkommt und zukünftig an der einen oder anderen Stelle im Spiel einen Timer hinterlegt, bleibt vorerst abzuwarten. Sollte es hierzu offizielle Informationen geben, dann erfahrt ihr es natürlich bei uns auf MeinMMO.

Wie findet ihr den Vorschlag von BazF91 einen Timer für Rocket-Rüpel einzuführen? Habt ihr auch schon einen Rüpel besiegen wollen und dann ist er plötzlich vom Stop geflüchtet? Oder kämpft ihr eher selten gegen Team GO Rocket? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mt anderen Trainern darüber aus.

Mit wie vielen Trainern kämpft ihr eigentlich in Raids? Ein Trainer hat das gefürchtete Pottrott allein besiegt. Wir zeigen euch wie er das geschafft hat und warum es sowas besonderes ist.