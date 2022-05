Pokémon GO: Schnappschuss von Wasser-Pokémon für Poni-Abenteuer – So geht’s

Für die Spezialforschung „Ein Poni-Abenteuer“ in Pokémon GO sollt ihr einen Schnappschuss eines Wasser-Pokémons machen. Allerdings ist die Aufgabe unklar gestellt – Wir zeigen euch, wie ihr sie löst.

Was ist das für eine Aufgabe? Für die Trainer von Pokémon GO läuft gerade das große Wasserfestival. Pokémon dieses Typs stehen dabei im Fokus und sind häufiger in Raids, in der Wildnis und auch in Eiern zu finden. Die Spezialforschung „Ein Poni-Abenteuer“ ist gleichzeitig aktiv und bringt euch ein paar Quests, die zum Event passen.

Doch Trainer haben gerade ausgerechnet Probleme mit der Aufgabe „Mache einen Schnappschuss eines Wasser-Pokémons“, die eigentlich so einfach klingt. Wie löst man sie?

Trick für Wasser-Schnappschuss

Wo gibt es die Aufgabe? In der Spezialforschung „Ein Poni-Abenteuer“ findet ihr bei Kapitel 2 die Schnappschuss-Aufgabe. Ihr werdet dafür mit einer Begegnung mit Wailmer belohnt und müsst die Aufgabe abschließen, um in Kapitel 3 weitermachen zu können.

So klappt es: Der Schnappschuss funktioniert nicht, wenn ihr ein wildes Wasser-Pokémon knipst. Ihr müsst den Schnappschuss von einem Wasser-Pokémon machen, das sich bereits in eurer Sammlung befindet. Öffnet dafür eure Pokémon-Sammlung, sucht nach einem Wasser-Pokémon und tippt dann auf das Kamera-Symbol. Anschließend könnt ihr einen Schnappschuss machen und habt die Aufgabe damit erfüllt.

Hier hätte Niantic die Aufgabe klarer formulieren können. Denn es gibt auch andere Forschungen, die explizit nach Schnappschüssen von Pokémon aus der eigenen Sammlung oder aus der Wildnis fragen.

Nachdem ihr die Aufgabe gelöst habt, könnt ihr fleißig die Spezialforschung zum Poni-Abenteuer weiterspielen. In Kapitel 3 sollt ihr Pokémon fangen, Stops drehen und eine gewisse Distanz laufen. In Kapitel 4 erwartet euch dann eine Begegnung mit Alola-Kokowei.

