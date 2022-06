Pokémon GO schenkt euch 36 Items über Amazon Prime – Alle Inhalte vom 3. Paket

Diablo Immortal: Was sind legendäre Edelsteine? Fakten und Fundorte in 3 Minuten

Im Juni erwartet euch noch eine Besonderheit in Pokémon GO. Der Community Day mit Kapuno bringt euch die Level-4-Raids zurück . Allerdings wird es eine Einschränkung geben. Wir zeigen euch, welche das sein wird.

Wann wird es das nächste Bundle geben? Die Codes soll es laut Niantic etwa alle 2 Wochen geben. So könnt ihr euch voraussichtlich in der letzten Juni-Woche noch einmal über ein Bundle freuen.

Wer ein Android-Gerät nutzt, kann den Promo-Code von Prime Gaming alternativ auch direkt im Spiel eingeben. Klickt dazu auf den Ingame-Shop und scrollt bis nach unten. Dort findet ihr das Feld „Promos“, in dass ihr den Code, genau wie auch alle anderen Promo-Codes von Pokémon GO , eingeben könnt.

Um was für Geschenke geht es? Mitte Mai hatte Pokémon GO angekündigt, dass sie sich mit Amazon Prime Gaming zusammengeschlossen haben. So können Prime Gaming-Nutzer nun regelmäßig von bestimmten Geschenken profitieren , die Items für Pokémon GO beinhalten.

In Pokémon GO haben Prime Gaming-Nutzer die Möglichkeit, sich im Moment wieder 36 kostenlose Items für’s Spiel zu sichern. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, welche Inhalte im 3. Paket stecken und erklären, wie ihr es euch sichern könnt.

