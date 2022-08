Pokémon GO: Morgen startet das große WM-Event – Alle Spawns und Boni

In Pokémon GO startet morgen, am 18. August 2022, das große WM-Event. Wir von MeinMMO zeigen euch, welche Spawns und Boni euch dabei erwarten, auf welche Shinys ihr euch freuen könnt und welche Besonderheiten Niantic geplant hat.

Um welches Event geht es? Seit einigen Monaten ist die Pokémon Company in Kooperation mit Niantic auf der Suche nach dem Pokémon-Weltmeister in Pokémon GO. In den kommenden Tagen stehen sich nun schließlich die besten Spieler in einem Live-Event in London gegenüber.

Aber auch alle anderen Trainer werden zu diesem Anlass mit einem dazu passenden Event im Mobile Game belohnt. So könnt ihr euch in den kommenden Tagen auf zahlreiche Spawns, Shinys und Boni freuen. Und auch die eine oder andere Besonderheit wartet auf euch.

Alle Highlights im Überblick: Während des WM-Events könnt ihr euch auf folgende Highlights freuen:

Pikachu im WM-Kostüm feiert sein Debüt

spezielle Event-Attacken bei der Entwicklung ausgewählter Pokémon

Promo-Codes für eine befristete Forschung und einen Avatar-Artikel

Rückkehr von Zacian und Zamazenta in die Level-5-Raids

Welche Inhalte euch außerdem erwarten, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Wann startet das Event? Das WM-Event startet am 18. August 2022 um 10:00 Uhr Ortszeit und läuft bis zum 23. August 2022, um 20:00 Uhr Ortszeit.

Spawns und Shinys zum WM-Event

Während des gesamten Events könnt ihr in der Wildnis und in Raids auf veränderte Spawns treffen. Mit dabei ist auch ein neues kostümiertes Pokémon: Pikachu im WM-Kostüm. Diesem könnt ihr in den Raids begegnen, aber auch in den Event-Feldforschungen sowie der befristeten Forschung.

Pikachu mit einem neuen Kostüm

Selbstverständlich habt ihr auch während des WM-Events die Möglichkeit auf das eine oder andere schillernde Exemplar zu treffen. Alle Monster, die auch als Shiny zu finden sind, haben wir euch daher mit einem (*) markiert.

Wo ihr welchem Pokémon begegnen könnt, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Wilde Spawns während des WM-Events

In der Wildnis könnt ihr vor allem auf Pokémon aus der ersten und dritten Spiele-Generation treffen. Folgende Monster werden euch dort begegnen:

Nidoran (weiblich)*

Menki*

Machollo*

Hydropi*

Zobiris*

Meditie*

Wablu*

Seemops*

Glibunkel*

Araqua

Etwas seltener zu finden:

Zurrokex

Galar-Flunschlik*

Alle Raid-Bosse zum WM-Event

Und auch in den Raids könnt ihr euch auf neue Raid-Bosse einstellen. Neben dem Pikachu im WM-Kostüm, welches ihr erstmals bekommen könnt, kehren auch die legendären Pokémon Zacian und Zamazenta sowie das Mega-Pokémon Mega-Lahmus in die Raids zurück.

Schwierigkeit Raid-Bosse Level-1-Raid Pikachu mit WM-Kostüm*

Galar-Porenta*

Marill*

Schmerbe*

Praktibalk*

Zurrokex Level-3-Raid Rasaff

Schlurp*

Panzaeron* Level-5-Raid Zacian

Zamazenta Mega-Raid Mega-Lahmus*

Wenn ihr euch die legendären Pokémon und Mega-Lahmus sichern wollt, dann nutzt auf jeden Fall die besten Konter. Diese findet ihr in unseren Konter-Guides:

Alle Boni und Besonderheiten zum WM-Event

Neben den zahlreichen Spawns könnt ihr euch während des WM-Events natürlich auch auf jede Menge Boni freuen. Dabei wird sich alles um das Thema „Kämpfen“ drehen. Alle Boni die euch während des Events im Spiel erwarten, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst:

Täglich 50 Kämpfe (10 Kampfsets) in der GO-Kampfliga

3-facher Sternenstaub für gewonnene Kämpfe in der GO-Kampfliga

Herausforderer an PokéStops Nutzen die Teams der Gewinner der Regionalmeisterschaft

Event-Feldforschungen Begegnungen mit Bisasam*, Pikachu im WM-Kostüm*, Nebulak*, Rihorn*, Karpador*, Endivie*, Hydropi*, Galar-Zigzachs*, Tanhel*, Galar-Flunschlik*, Dartiri*

Befristete Forschung Belohnung: Top-Sofort-TM, Top-Lade-TM und eine Begegnung mit Pikachu im Weltmeisterschaft-Kostüm*

Exklusive Event-Attacken

Avatar-Artikel im Ingame-Shop Drachen-Sport-Oberteil, Drachen-Sport-Shorts, Unlicht-Sport-Oberteil, Unlicht-Sport-Shorts



Außerdem hat sich Niantic die eine oder andere Besonderheit überlegt, um eine Brücke zu dem Live-Event in London zu schlagen. So könnt ihr die Kämpfe nämlich auch in einem Live-Stream verfolgen und obendrein noch Promo-Codes für eine befristete Forschung zum Teamgeist abstauben.

Neue Avatar-Artikel

Alle Event-Attacken zum WM-Event im Überblick

Wie könnt ihr euch die Attacken sichern? Wenn ihr während des Events die nachfolgenden Pokémon entwickelt, dann erhält die entsprechende Weiterentwicklung eine spezielle Event-Attacke:

Attacke Entwicklung Felswerfer Rizeros zu Rihornior Finsterfaust Alpollo zu Gengar Nassschweif Karpador zu Garados Sternenhieb Metang zu Metagross Einäschern Dartignis zu Fiaro

Lohnt sich das? Da die Pokémon zu den besten Angreifern in Pokémon GO gehören und in der GO-Kampfliga starke Kandidaten sind, kann sich eine Entwicklung für euch richtig lohnen. Nach Ablauf des Events, könnt ihr ihnen diese Attacken nämlich vorerst nur unter Einsatz einer Top-Sofort-TM oder Top-Lade-TM beibringen.

Den besten Angreifer des jeweiligen Typs, zeigen wir euch in nachfolgendem Video:

Befristete Forschung zum Teamgeist durch Promo-Code

Was ist zu beachten? Anders als bei anderen Events, könnt ihr euch während des WM-Events eine besondere befristete Forschung sichern, die ihr ausschließlich durch das Einlösen bestimmter Promo-Codes erhaltet.

Wie bekommt man die Codes? Diese sind Teil des Live-Streams zur Pokémon-Weltmeisterschaft in London. Die entsprechenden Codes werden dort im Chat während der Live-Streams gepostet und können zeitlich begrenzt eingelöst werden, damit ihr euch die Forschung sichern könnt.

Was wissen wir zur befristeten Forschung? Bei der Forschung soll es thematisch ebenfalls um das Kämpfen in der PvP-Liga gehen. Dabei sollt ihr zwischen 3 verschiedenen Teamvarianten wählen können. Jedes beinhaltet verschiedene Belohnungen, die euch schließlich ein „PvP-taugliches Team“ ermöglichen sollen:

Belohnung Pokémon Teamvariante 1 Araiados

Pelipper

Galar-Flunschlik* Teamvariante 2 Ranzaeron*

Sumpex

Piondragi Teamvariante 3 Fiaro

Bisaflor*

Apoquallyp Pokémon mit einem (*) könnt ihr mit etwas Glück auch in ihrer schillernden Form begegnen.

Livestream zur Pokémon-Weltmeisterschaft in London

Was ist das für ein Event? Neben dem globalen Event, welches im Spiel stattfindet, laufen vom 18. bis 21. August im ExCel in London die finalen Turniere der Pokémon-Weltmeisterschaft. Bei diesen werden die weltweit besten Trainer gegeneinander antreten. Dabei wird auch erstmals ein Sieger für Pokémon GO gekürt.

Wer dieses Ereignis nicht verpassen möchte, der kann das Event per Live-Stream auf Twitch verfolgen. Diese starten zu folgenden Zeiten auf dem Twitch-Kanal von Pokémon GO (deutsche Zeit):

18. August um 09:30 Uhr

19. August um 09:45 Uhr

20. August um 09:45 Uhr

Lohnt sich das Zuschauen? Ja, denn während der Streams werden verschiedene Promo-Codes bekanntgegeben, mit denen ihr euch, neben der befristeten Forschung zum Teamgeist, auch ein T-Shirt als Avatar-Artikel sichern könnt.

Übrigens: Wer selbst am Event vor Ort teilnimmt, bekommt ein exklusives WM-T-Shirt für seinen Avatar.

Wie gefallen euch die Inhalte des WM-Events? Welcher Bonus gefällt euch am besten? Und auf welche Pokémon hättet ihr bei diesem Event gehofft? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

In den kommenden Tagen steht in Pokémon GO einiges an. Wir zeigen euch alle Events im August und welche sich lohnen.