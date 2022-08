Pokémon GO: Begrenzte Forschung zum WM-Event – Bekämpft Herausforderer

Ein neuer Trailer zu Call of Duty: Modern Warfare 2 ist da. Der zeigt einige Ausschnitte aus der neuen Kampagne - und kommt offenbar gut an.

Wichtiger Tipp: Wenn es bei euch mit den PokéStops eher knapp ist und ihr Schwierigkeiten habt, mehrere Herausforderer zu treffen, dann könnt ihr die Aufgaben an einem einzelnen NPC erledigen. Die Aufgabenstellung heißt „Kämpfe gegen“, nicht „besiege einen“. Wenn ihr also einen Herausforderer findet, könnt ihr nach etwa 3 Sekunden den Kampf verlassen und danach erneut starten. Das zählt dann jedes Mal für die Forschung.

Hier sind die Fundorte: Ihr findet die Herausforderer verteilt an den PokéStops im Spiel. Dabei handelt es sich um NPCs (also Charaktere, die nicht von Spielern gespielt werden).

Wie gibt es die Forschung? Die zeitlich begrenzte Forschung ist für alle Trainer aktiv, die während des WM-Events bei Pokémon GO spielen. Sie wird um 10:00 Uhr Ortszeit am 18. August freigeschaltet und ist dann bis zum 23. August um 20:00 Uhr Ortszeit aktiv.

Die Begrenzte Forschung in Pokémon GO läuft ab dem 18. August passend zum WM-Event. Eure Aufgabe: Kämpft gegen Herausforderer. Wo ihr sie findet und welche Belohnungen es gibt, zeigen wir euch hier.

