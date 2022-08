Pokémon GO verteilt Codes zum WM-Event, aber ihr müsst richtig schnell sein

In Pokémon GO startet morgen, am 18. August 2022, das WM-Event. Zu diesem könnt ihr euch verschiedene Promo-Codes sichern. Wir von MeinMMO erklären euch, wie viel Zeit ihr zum Einlösen habt und zeigen, was ihr für die Codes bekommt.

Um welches Event geht es? Ab dem 18. August läuft in Pokémon GO das WM-Event, welches parallel zu den finalen Turnieren der Pokémon-Weltmeisterschaft stattfindet. Während die weltweit besten Spieler in London um den Weltmeistertitel kämpfen, könnt ihr das Live-Event per Livestream verfolgen.

Um zu beiden Events eine Brücke zu schlagen, verteilt Niantic während der Livestreams verschiedene Promo-Codes, die euch eine befristete Forschung sowie einen Avatar-Artikel schenken. Alle Codes werden wir euch außerdem nach Bekanntgabe an dieser Stelle einbetten. Allerdings müsst ihr beim Einlösen besonders schnell sein.

Codes zur Pokémon-Weltmeisterschaft – Fristen & Inhalte

Wie lange habt ihr zum Einlösen Zeit? Während der Pokémon-Weltmeisterschaft könnt ihr euch verschiedene Promo-Codes sichern, die allerdings nur kurz gültig sind. Ihr müsst diese nämlich binnen einer Stunde nach Bekanntgabe im Livestream eingelöst haben, um euch die befristete Forschung zu sichern.

Damit möglichst viele die Chance auf die Forschung bekommen, werden über die verschiedenen Tage hinweg immer wieder Codes dazu gepostet. Habt ihr euch die Forschung jedoch bereits gesichert, dann könnt ihr sie euch leider kein weiteres Mal holen.

Anders ist das beim Avatar-Artikel. Auch für diesen wird es einen Promo-Code geben, der jedoch auch über die sozialen Netzwerke von Pokémon GO geteilt wird. Mit diesem erhaltet ihr einmalig ein blaues WM-T-Shirt, wenn ihr den Code bis zum 22. August 2022 um 23:59 Uhr UTC, also den 23. August 2022 um 01:59 Uhr deutscher Zeit, eingelöst habt.

Wann läuft der Livestream? Die Promo-Codes werden während des Livestreams auf der Twitch-Seite von Pokémon GO im Chat bekannt gegeben. Dieser startet zu folgenden Zeiten:

Donnerstag, 18. August um 09:30 Uhr deutscher Zeit

Freitag, 19. August um 09:45 Uhr deutscher Zeit

Samstag, 20. August um 09:45 Uhr deutscher Zeit

Was steckt in den Promo-Codes? Wenn ihr euch die Codes vor Ablauf der Zeit sichert, dann bekommt ihr eine befristete Forschung zum Teamgeist, die sich um das Kämpfen in der PvP-Liga drehen wird, sowie ein spezielles T-Shirt für euren Avatar.

Bei der Forschung habt ihr dann wieder die Möglichkeit zwischen verschiedenen Wegen zu wählen und so auch in den Belohnungen auf unterschiedliche Monster zu treffen, die euch in den PvP-Kämpfen nützlich sein können.

So löst ihr den Promo-Code auf Android ein

Wer ein Android-Gerät nutzt, der hat es beim Einlösen der Promo-Codes ganz leicht, denn ihr könnt das einfach im Spiel machen. Und so geht’s:

Kopiert euch den entsprechenden Promo-Code aus diesem Artikel Öffnet Pokémon GO Mit einem Klick, auf den PokéBall in der Mitte der unteren Hälfte eures Bildschirms, gelangt ihr in den Ingame-Shop Dort scrollt ihr bis nach unten zum Punkt „Promos“ Fügt nun in dem weißen Feld einfach euren kopierten Code ein Klickt nun auf Einlösen

Hier könnt ihr den Code einlösen

So löst ihr den Promo-Code auf iOS/Apple ein

Im Gegensatz zu Android ist das Einlösen bei iOS-Geräten etwas umständlicher, da ihr dazu nicht den Ingame-Shop nutzen könnt. Geht hierbei folgendermaßen vor:

Kopiert euch den den entsprechenden Code aus diesem Artikel Öffnet die Rewards-Website von Niantic Meldet euch dort mit den Zugangsdaten eures Spiels an Jetzt könnt ihr den Code einfügen und bestätigen

Die Inhalte werden euch nun im Spiel gutgeschrieben. Wenn ihr ins Spiel wechselt, könnt ihr dies auch eurem neuesten Tagebucheintrag entnehmen.

Werdet ihr die Promo-Codes zum WM-Event nutzen? Und wie findet ihr die Idee eine befristete Forschung durch die Codes zu bekommen? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

