Pokémon GO: Pfad wählen bei der WM-Forschung – Die Unterschiede

In der Forschung „Teamgeist“ bei Pokémon GO sollt ihr einen Pfad wählen. Euch stehen dabei drei Optionen zur Auswahl. Wir zeigen euch, wie sie sich unterscheiden.

Wo wählt man die Pfade? Gerade läuft das große WM-Event in Pokémon GO. Während der Livestreams verteilt das Team Promo-Codes, die wir euch hier auf MeinMMO zeigen. Mit diesen Codes schaltet ihr euch die Forschung „Teamgeist“ frei. Die Forschung ist in drei Kapitel aufgeteilt. Das erste Kapitel ist für jeden Spieler gleich und geht darum, insgesamt 3 Pokémon zu fangen. Ihr werdet mit Sternenstaub und Sternenstücken belohnt.

Doch die Belohnungen in Kapitel 2 unterscheiden sich, je nachdem, welchen Pfad ihr wählt. In der Übersicht zeigen wir euch alles, was ihr zu den Pfaden wissen müsst. So könnt ihr euch leichter entscheiden. Die Aufgaben in Kapitel 3 sind dann wieder für jeden gleich.

Pfad wählen bei „Teamgeist: Superliga“ – Welche Unterscheide gibt es?

Nach dem Abschluss von Kapitel 1 werdet ihr aufgefordert, einen Pfad zu wählen. Dabei habt ihr die Wahl zwischen Galar-Flunschlick, Piondragi und Apoquallyp.

So sieht die Pfad-Auswahl in Pokémon GO aus

Was sind die Unterschiede?

Wählt ihr Galar-Flunschlick, dann erhaltet ihr in Kapitel 2 folgende Pokémon-Begegnungen: Ariados, Pelipper und Galar-Flunschlick (kann schillernd sein). Dazu erhaltet ihr als Stufen-Belohnung für den Abschluss von Kapitel 2 jeweils 10 Bonbons für Galar-Flunschlick, Webarak und Wingull.

dann erhaltet ihr in Kapitel 2 folgende Pokémon-Begegnungen: Ariados, Pelipper und Galar-Flunschlick (kann schillernd sein). Dazu erhaltet ihr als Stufen-Belohnung für den Abschluss von Kapitel 2 jeweils 10 Bonbons für Galar-Flunschlick, Webarak und Wingull. Wählt ihr Piondragi, dann erhaltet ihr in Kapitel 2 folgende Pokémon-Begegnungen: Panzaeron (Kann schillernd sein), Sumpex und Piondragi. Dazu erhaltet ihr als Stufen-Belohnung für den Abschluss von Kapitel 2 jeweils 10 Bonbons für Panzaeron, Hydropi und Pionskora.

dann erhaltet ihr in Kapitel 2 folgende Pokémon-Begegnungen: Panzaeron (Kann schillernd sein), Sumpex und Piondragi. Dazu erhaltet ihr als Stufen-Belohnung für den Abschluss von Kapitel 2 jeweils 10 Bonbons für Panzaeron, Hydropi und Pionskora. Wählt ihr Apoquallyp, dann erhaltet ihr in Kapitel 2 folgende Pokémon-Begegnungen: Fiaro, Bisaflor (kann schillernd sein) und Apoquallyp. Dazu erhaltet ihr als Stufen-Belohnung für den Abschluss von Kapitel 2 jeweils 10 Bonbons für Dartiri, Bisasam und Quabbel.

Welchen Pfad sollte man wählen? Einen „falschen“ Pfad könnt ihr hier nicht wählen. Genauso wenig gibt es den einen richtigen Pfad. Schaut, welches Pokémon ihr haben möchtet und welche Bonbons ihr benötigt. Wer sich dafür nicht interessiert, kann auf die winzige Shiny-Chance hoffen und danach wählen, welches mögliche Shiny bei der Forschung rausspringt.

Wir haben außerdem eine Umfrage für euch im Artikel, in der ihr abstimmen könnt, für welchen Pfad ihr euch entschieden habt oder entscheiden wollt. Mit eurer Stimme helft ihr vielleicht anderen Trainern, die zurzeit noch unentschlossen sind.

Schreibt uns doch gern auf MeinMMO in die Kommentare, warum ihr euch für welchen Weg entschieden habt und was gegen die anderen Pfade sprach. Auch damit könnt ihr anderen Spielern helfen, die sich mit der Entscheidung schwertun. Wie gefällt euch generell die Option, dass ihr eure Forschung auf diese Art beeinflussen könnt?