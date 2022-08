Pokémon GO: Alle Teams der Herausforderer zum WM-Event und wie ihr sie besiegt

In Pokémon GO läuft seit heute das WM-Event, bei dem ihr gegen verschiedenen Herausforderer kämpfen müsst. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, welche Monster sie im Kampf setzen und wie ihr sie besiegt.

Was sind das für Herausforderer? Da in Pokémon GO seit heute, dem 18. August, das WM-Event stattfindet und sich dabei alles um PvP-Kämpfe dreht, könnt ihr im Spiel auch wieder sogenannten Herausforderern begegnen. Diese findet ihr, ähnlich wie Team GO Rocket, an den PokéStops.

Dort könnt ihr sie herausfordern und gegen sie antreten. Und auch um die befristete Forschung während des WM-Events zu lösen, müsst ihr den Herausforderern gegenübertreten. Dabei werden sie auf die Siegerteams der Regionalmeisterschaften setzen.

Welche das sind und mit welchen Typen ihr sie am besten besiegt, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Wie lange findet man die Herausforderer? Die Herausforderer findet ihr vom 18. August 2022 um 10:00 Uhr Ortszeit bis zum 23. August 2022 um 20:00 Uhr Ortszeit an den PokéStops im Spiel.

Das sind die Teams der Herausforderer

Welche Herausforderer gibt es? Während des WM-Events könnt ihr in Pokémon GO auf insgesamt 6 verschiedene Herausforderer treffen. Wie ihr das von anderen PvP-Kämpfen oder von Team GO Rocket kennt, werden dabei 3 verschiedene Pokémon im Kampf eingesetzt.

Bei jedem Slot können die Herausforderer aus zwei verschiedenen Monstern wählen. Mithilfe der Übersicht von LeekDuck haben wir euch nachfolgend alle Teams zusammengefasst, denen ihr begegnen könnt:

Herausforderer Team Anfänger-Herausforderer 1. Trombork oder Zobiris

2. Azumarill oder Alola-Vulnona

3. Galar-Flunschlik oder Barrikadax Selbstbewusster Herausforderer 1. Sumpex oder Walraisa

2. Grypheldis oder Trombork

3. Deoxys (Verteidigung) oder Schlurp Geschickter Herausforderer 1. Walraisa oder Azumarill

2. Meditalis oder ein noch unbekanntes Pokémon

3. Registeel oder Trombork Ehrgeiziger Herausforderer 1. Sumpex oder Barrikadax

2. Registeel oder Nidoqueen

3. Fiaro oder Schlaraffel Exzentrischer Herausforderer 1. Zobiris oder Lauchzelot

2. Schlurp oder Walraisa

3. Fiaro oder Registeel Eifriger Herausforderer 1. Nidoqueen oder ein noch unbekanntes Pokémon

2. Zobiris oder ein noch unbekanntes Pokémon

3. Sumpex oder ein noch unbekanntes Pokémon

Zum jetzigen Zeitpunkt sind noch nicht alle Teams vollständig bekannt, weshalb wir die fehlenden Pokémon schnellstmöglich in unserer Übersicht ergänzen werden.

Setzt diese Typen im Kampf gegen die Herausforderer ein

Was ist zu beachten? Die Pokémon, die von den Herausforderern gewählt werden können, gehören zu unterschiedlichen Typen und haben somit auch verschiedene Schwächen. Je nachdem, welchen Monster ihr gegenübersteht, solltet ihr daher die entsprechende Schwäche nutzen, um ihn schnellstmöglich zu besiegen.

Nachfolgend zeigen wir euch zu jedem Herausforderer, welche Typen ihr im Kampf gegen die einzelnen Monster am besten nutzen solltet.

Anfänger-Herausforderer

Pokémon Typ Typ Konter Trombork Geist, Pflanze Flug

Unlicht

Feuer

Geist

Eis Zobiris Unlicht, Geist Fee Azumarill Wasser, Fee Pflanze

Elektro

Gift Alola-Vulnona Eis, Fee Stahl

Gestein

Feuer

Gift Galar-Flunschlik Boden, Stahl Kampf

Feuer

Wasser

Boden Barrikadax Unlicht, Normal Kampf

Käfer

Fee

Selbstbewusster Herausforderer

Pokémon Typ Typ Konter Sumpex Wasser, Boden Pflanze Walraisa Eis, Wasser Pflanze

Kampf

Gestein

Elektro Grypheldis Unlicht, Flug Gestein

Elektro

Eis

Fee Trombork Geist, Pflanze Flug

Unlicht

Feuer

Geist

Eis Deoxys (Verteidigung) Psycho Unlicht

Geist

Käfer Schlurp Normal Kampf

Geschickter Herausforderer

Pokémon Typ Typ Konter Walraisa Eis, Wasser Pflanze

Kampf

Gestein

Elektro Azumarill Wasser, Fee Pflanze

Elektro

Gift Meditalis Kampf, Psycho Flug

Geist

Fee Registeel Stahl Kampf

Feuer

Boden Trombork Geist, Pflanze Flug

Unlicht

Feuer

Geist

Eis

Eine Auswahl der besten Angreifer jedes Typs findet ihr in unserem nachfolgendem Video:

Ehrgeiziger Herausforderer

Pokémon Typ Typ Konter Sumpex Wasser, Boden Pflanze Barrikadax Unlicht, Normal Kampf

Käfer

Fee Registeel Stahl Kampf

Feuer

Boden Nidoqueen Gift, Boden Psycho

Wasser

Eis

Boden Fiaro Feuer, Flug Gestein

Elektro

Wasser Schlaraffel Normal Kampf

Exzentrischer Herausforderer

Pokémon Typ Typ Konter Zobiris Unlicht, Geist Fee Lauchzelot Kampf Flug

Psycho

Fee Schlurp Normal Kampf Walraisa Eis, Wasser Pflanze

Kampf

Gestein

Elektro Fiaro Feuer, Flug Gestein

Elektro

Wasser Registeel Stahl Kampf

Feuer

Boden

Eifriger Herausforderer

Pokémon Typ Typ Konter Nidoqueen Gift, Boden Psycho

Wasser

Eis

Boden Zobiris Unlicht, Geist Fee Sumpex Wasser, Boden Pflanze

Wie gefallen euch die Teams der Herausforderer zum WM-Event? Freut ihr euch darauf, ihnen zu begegnen? Lasst es uns in den Kommentaren hier auf MeinMMO wissen.

Neben der befristeten Forschung zum WM-Event, könnt ihr im Live-Stream auch verschiedenen Promo-Codes abstauben, die euch unter anderem eine weitere Forschung bringen. Eine Übersicht aller Codes haben wir euch hier zusammengefasst.