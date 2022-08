Pokémon GO: Forschung mit Promo-Code „Teamgeist” – Alle Belohnungen

Wer einen Promo-Code beim WM-Event in Pokémon GO einlöst, schaltet sich damit die Forschung „Teamgeist Superliga“ frei. In dieser Übersicht zeigen wir euch alle Aufgaben und Belohnung der Promo-Code-Forschung.

Was ist das für eine Forschung? In den Streams zum WM-Event in Pokémon GO verteilt das Team des Spiels Promo-Codes im Chat. Wer einen dieser Codes im Spiel einlöst, der schaltet sich dadurch eine Forschung frei. Es wird viele verschiedene Promo-Codes geben, jedoch ist die Forschung immer dieselbe.

Wir zeigen euch hier in der Übersicht alle Aufgaben und Belohnungen der Promo-Code-Forschung. Dieser Artikel wird weiter aktualisiert und befindet sich noch in Arbeit.

WM-Forschung „Teamgeist: Superliga“ 1/3

Aufgabe Belohnung Fange 1 Pokémon 500 Sternenstaub Fange 2 Pokémon 500 Sternenstaub Fange 3 Pokémon 500 Sternenstaub

Stufen-Belohnung: Wenn ihr alle Aufgaben abgeschlossen und euch die Belohnungen dafür abgeholt habt, dann erhaltet ihr zusätzlich drei Sternenstücke.

WM-Forschung „Teamgeist: Hyperliga“ 2/3

Hier kann man verschiedene Pfade wählen, nachdem man Kapitel 1 abgeschlossen hat. Ihr habt die Wahl zwischen Galar-Flunschlick, Piondragi und Apoquallyp. Die Quests sind bei allen drei Pfaden laut ersten Infos gleich. Die Belohnungen unterscheiden sich mit den Begegnungen und Bonbons bei Flunschlick, Pelipper und Flunschlick.

Aufgabe Belohnung Nutze eine Lade-TM Begegnung mit

Ariados Nutze 10 Power-Ups

bei Pokémon Begegnung mit

Pelipper Besiege 3 Rockt-Rüpel Begegnung mit

Galar-Flunschlick (?)

Stufen-Belohnung: Wenn ihr alle Aufgaben abgeschlossen und euch die Belohnungen dafür abgeholt habt, dann erhaltet ihr zusätzlich 10 Bonbons für Ariados, 10 Bonbons für Pelipper und 10 Bonbons für (Galar)-Flunschlick.

WM-Forschung „Teamgeist: Meisterliga“ 3/3

Aufgabe Belohnung Nicht bestätigt Nicht bestätigt Nicht bestätigt Nicht bestätigt Nicht bestätigt Nicht bestätigt

Stufen-Belohnung: Nicht bestätigt

Wie gefällt euch diese Art der Spezialforschung, die man mit Promo-Codes freischaltet? Findet ihr das gut oder gefällt euch das überhaupt nicht? Schreibt uns eure Meinung zum Thema gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.