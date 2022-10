Pokémon GO: Sammler-Herausforderung zum Entwicklungs-Event – Alle Aufgaben & Belohnungen

In Pokémon GO läuft seit dem 05. Oktober 2022 das Entwicklungs-Event, was euch eine neue Sammler-Herausforderung bringt. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, welche Aufgaben und Belohnungen euch dabei erwarten und wie ihr die Herausforderung lösen könnt.

Um welche Aufgaben geht es? Mit dem Start des „Stars der Entwicklung“-Event, wird euch eine neue Sammler-Herausforderung zur Verfügung gestellt. In dieser werden euch verschiedene Monster gezeigt, die ihr sammeln müsst, um die Forschung abzuschließen.

Ähnlich wie eine befristete Forschung wird die Herausforderung zeitlich begrenzt sein und kann somit nur während des Event-Zeitraums bearbeitet werden. Welche Inhalte euch erwarten und wie ihr die Aufgaben ganz einfach lösen könnt, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Wann läuft das Entwicklungs-Event? Das Event „Stars der Entwicklung“ läuft vom 05. Oktober 2022 um 10:00 Uhr Ortszeit bis zum 11. Oktober 2022 um 20:00 Uhr Ortszeit.

Alle Inhalte der Sammler-Herausforderung

Wo findet man die Forschung? Die Sammler-Herausforderung wird euch mit dem Start des Events automatisch im Spiel freigeschaltet und ist dann in der „Heute“-Ansicht zu finden. Dort könnt ihr sie bis zum 11. Oktober abschließen. Vergesst auch nicht eure Belohnungen bis zum Ende des Entwicklungs-Events abzuholen, sonst verfallen euch diese.

Das erwartet euch: Insgesamt wird es vier verschiedene Sammler-Herausforderungen geben. Anders als ihr das vielleicht aus der Vergangenheit von anderen Forschungen dieser Art kennt, wird es sich diesmal aber nicht um das reine Fangen von Pokémon drehen. Passend zum Thema des Events sollt ihr nämlich eine Reihe von Pokémon entwickeln.

Mit Hilfe der Übersicht von Leekduck haben wir euch nachfolgend alle Aufgaben und Belohnungen zusammengefasst. Außerdem erklären wir euch im Anschluss, was ihr bei den jeweiligen Entwicklungen beachten müsst.

Entwickelnde Sterne: Evoli-Herausforderung

Das müsst ihr tun: Bei der ersten Sammler-Herausforderung dreht sich alles um das kleine Normal-Pokémon Evoli. Dieses müsst ihr zu folgenden Monstern weiterentwickeln:

Aquana

Blitza

Flamara

Belohnung: Habt ihr diese Herausforderung abgeschlossen, dann erhaltet ihr folgende Entwicklungs-Items: 1x Upgrade und 1x Metallmantel.

Was müsst ihr beachten? Evoli besitzt insgesamt 8 verschiedene Weiterentwicklungen. Um eine von diesen auszuführen, müsst ihr 25 Evoli-Bonbons investieren. Ein Entwicklungs-Item benötigt ihr bei Evoli nicht.

Die Entwicklung der gesuchten drei Monster passiert bei Evoli normalerweise per Zufall. Ihr könnt also Glück haben und direkt die richtigen Exemplare bekommen, es kann aber auch sein, dass ihr mehrere Evoli entwickeln müsst, um diese Forschung abzuschließen.

Damit ihr Aquana, Blitza und Flamara auch gezielt bekommen könnt, gibt es bei Evoli verschiedene Tricks beim Entwickeln. Welche das sind, haben wir euch im folgenden Artikel zusammengefasst:

Pokémon GO Evoli entwickeln – Alle Namen und Tricks 2022

Entwickelnde Sterne: Tausch-Herausforderung

Das müsst ihr tun: Bei der zweiten Herausforderung geht es zwar ebenfalls um das Entwickeln von Monstern, allerdings solltet ihr die gesuchten Pokémon vor dem Entwickeln mit einem Freund tauschen. Folgende Pokémon braucht ihr zum Lösen der Forschung:

Gengar

Simsala

Belohnung: Habt ihr diese Herausforderung abgeschlossen, dann erhaltet ihr folgende Entwicklungs-Items: 1x Drachenhaut, 1x Sonnenstein und 1x King-Stein.

Was müsst ihr beachten? Um diese Aufgabe zu lösen, solltet ihr Alpollo und Kadabra, die beiden Vorentwicklungen der gesuchten Pokémon, mit einem Freund tauschen. Diese gehören nämlich zu den sogenannten Tausch-Entwicklungen im Spiel. Habt ihr sie getauscht, könnt ihr sie kostenfrei entwickeln. Alternativ müssen jeweils zum Entwickeln 100 Bonbons verwendet werden.

Entwickelnde Sterne: Sinnoh-Herausforderung

Das müsst ihr tun: Auch bei der dritten Herausforderung heißt es für euch wieder Pokémon entwickeln. Diese benötigt ihr:

Rizeros

Keifel

Kirlia

Zwirrklop

Belohnung: Habt ihr diese Herausforderung abgeschlossen, dann erhaltet ihr folgende Entwicklungs-Items: 4x Sinnoh-Stein.

Was müsst ihr beachten? Auch wenn ihr das eine oder andere dieser Monster in den kommenden Tagen in der Wildnis oder in Raids finden werdet, müsst ihr es entwickeln. Das Fangen allein löst die Aufgabe nämlich nicht. Haltet also in der Wildnis nach Rihorn, Quiekel, Trasla und Zwirrlicht Ausschau und entwickelt diese mithilfe von jeweils 25 Bonbons entsprechend weiter.

Ein Entwicklungs-Item benötigt ihr dazu nicht. Wollt ihr die Pokémon unabhängig von dieser Aufgabe ein weiteres Mal entwickeln, müsstet ihr zusätzlich einen Sinnoh-Stein verwenden. Den erhaltet ihr, wenn ihr diese Herausforderung abschließt.

Hier erklären wir euch, welche Entwicklungen sich mit einem Sinnoh-Stein besonders lohnen.

Entwickelnde Sterne: Einall-Herausforderung

Das müsst ihr tun: Bei der vierten und letzten Herausforderung dreht sich ebenfalls alles um das Thema Entwickeln. Folgende Monster werden gesucht:

Zapplalek

Laternecto

Belohnung: Habt ihr diese Herausforderung abgeschlossen, dann erhaltet ihr folgende Entwicklungs-Items: 2x Einall-Stein.

Was müsst ihr beachten? Genau wie bei der Sinnoh-Herausforderung müsst ihr auch bei diesen Monstern die Vorentwicklungen entsprechend weiterentwickeln. Ihr findet Zapplardin und Lichtel während des Events in der Wildnis.

Für die Entwicklung benötigt ihr lediglich 25 Bonbons. Um Zapplalek und Laternecto ein weiteres Mal zu entwickeln, braucht ihr dann zusätzlich einen Einall-Stein. Diesen bekommt ihr als Belohnung beim Abschluss der Herausforderung. Zum Lösen der Aufgabe ist dessen Einsatz aber nicht gefordert.

Hier findet ihr alle Pokémon, die man mit einem Einall-Stein entwickeln kann.

Wie gefallen euch die Sammler-Herausforderungen? Auf welche Belohnung freut ihr euch am meisten? Und welche Pokémon sollten beim nächsten Mal in dieser Art Forschung zu finden sein? Lasst es uns hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

Die Sammler-Herausforderung ist nicht die einzige Forschung, die ihr zum Entwicklungs-Event im Spiel findet. Wir zeigen euch Kapitel 5 bis 8 zur Spezialforschung „Ein kosmischer Kumpane“.