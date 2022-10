Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit Felilou und EP

In Pokémon GO startet heute, am 4.10., die Rampenlicht-Stunde mit Felilou. Dazu gibt es einen Bonus, der sich auf eure verdienten Erfahrungspunkte auswirkt. Wir zeigen euch Details zum Start, Shiny und den Boni des kurzen Events.

Was ist das für ein Event? Rampenlicht-Stunden laufen in Pokémon GO jeden Dienstagabend. Für die Dauer von 60 Minuten steht dabei ein Pokémon im Fokus, das von Niantic ausgewählt wird. Es erscheint dann deutlich häufiger in der Wildnis. Begleitet wird das von einem Bonus, der das Event aufwertet.

Heute trefft ihr auf Felilou, das aus der fünften Spielgeneration stammt. Es gehört zum Typ Unlicht und kann sich zu Kleoparda weiterentwickeln.

Rampenlicht-Stunde am 4. Oktober – Start, Boni, Shiny

Wann ist Start? Um 18:00 Uhr beginnt die Rampenlicht-Stunde heute und sollte dann um 19:00 Uhr wieder enden. Das sind die typischen Zeiten, die ihr von diesen Events kennt.

Welche Boni gibt es? In der Wildnis trefft ihr während des Events nahezu überall auf Felilou. Wenn ihr Rauch einsetzt, lockt dieser auch viele Felilou an.

Dazu erhaltet ihr die doppelte Menge Erfahrungspunkte für das Entwickeln von Pokémon.

Gibt es Shiny Felilou? Nein, ihr könnt bei diesem Event keine schillernden Felilou fangen, da sie im Spiel noch nicht aktiv sind.

Für wen lohnt sich die Rampenlicht-Stunde? Leider sind weder Felilou noch seine Weiterentwicklung Kleoparda im PvP (Trainerkämpfe) oder im PvE (Raids) interessant. Sie sind einfach keine besonderen Angreifer. Wer will, kann sich den Entwicklungsbonus ausnutzen und während des Events seine gesammelten Pokémon entwickeln. Sonst ist das Event aber weniger spannend.

Alle Rampenlicht-Stunden und Boni im Oktober 2022 findet ihr hier. Macht ihr bei der Rampenlicht-Stunde heute mit oder ist das Event diesmal nichts für euch?